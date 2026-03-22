"Las Fuerzas Militares han mantenido la democracia de este país": general (r) Gustavo Matamoros

El próximo 31 de mayo los colombianos irán a las urnas para votar por el próximo presidente del país. Por eso, en Noticias RCN conversamos con cada uno de los candidatos para conocer sus planes de gobierno y propuestas para el país.

En esta oportunidad el turno es para el general en retiro Gustavo Matamoros, quien también respondió las preguntas de Andrés Guerrero, un joven profesional en Gobierno y Relaciones Internacionales.

¿En qué momento se le ocurrió que podía ser presidente en estas circunstancias?

En el momento en que uno se da cuenta lo que significó haber conocido este país a fondo, haber llegado a los principales problemas en las regiones, y haber sentido el clamor del pueblo colombiano de que tenemos que recuperar lo que se ha perdido.

Esa experiencia no podemos perderla, eso es lo que vengo a aportarle al país.

¿Qué le responde a la gente que le dice que no tiene chance de ganar?

Veo que el país necesita gente con experiencia, que conozca y sepa dónde están los problemas para plantear soluciones de cosas que se pueden hacer.

¿Qué haría concretamente en temas de seguridad?

En materia de seguridad propongo algo innovador que se llama seguridad con desarrollo. Porque no es solo que llegue la tropa, lo que estoy promoviendo es llegar con seguridad, arrebatarle cada centímetro del territorio a los bandidos y darle desarrollo a esas áreas que están perdidas, donde no ha llegado el Estado.

¿Cómo está viendo la moral de la tropa?

Lo más importante para las Fuerzas Militares es que tengan un líder que los incentive. Colombia está necesitando desde el Ministerio de Defensa y la Presidencia, alguien que lidere, pero eso solo se obtiene cuando uno conoce las FF. MM. por dentro.

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Eso hace que los soldados crean en la persona que los está liderando. No puede ser a las malas y a punta de órdenes. Hoy veo que no hay ejemplo, no hay respaldo, presupuesto, ni tecnología para contrarrestar los drones. Entonces eso hace que la moral esté abajo.

¿Qué piensa de la percepción generacional que hay actualmente sobre las Fuerzas Militares?

Las Fuerzas Militares son la institución que ha mantenido la democracia de este país. Con la Policía han combatido todas las formas de delincuencia, han puesto miles de muertos, heridos y mutilados.

Podrán haber cometido errores, porque somos humanos y es normal, y en las guerras los errores son más frecuentes, como los falsos positivos, se presentaron, pero no era una política de Estado.

A los jóvenes hay que enseñarles que respeten la autoridad. En este país se pueden haber cometido errores, pero tienen que ser agradecidos con las Fuerzas Militares y de Policía, porque han evitado la debacle del país en manos de narcotraficantes y guerrilleros.

¿Qué haría con la JEP?

Acabarla. La JEP nació torcida, hay que acabarla y volver a hacer un tribunal de justicia que se enfoque en las víctimas, en la reparación y en la justicia real.

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No es solo perdonar, hay crímenes que se cometieron y eso merece una sanción ejemplar.