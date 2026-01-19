Serían 24 los funcionarios del gobierno Petro salpicados por irregularidades académicas en la Fundación San José

Una nueva controversia sacude al Gobierno Nacional tras la denuncia pública de la representante a la Cámara Catherine Juvinao, quien reveló presuntas irregularidades en la graduación de estudiantes de la Fundación San José que actualmente trabajan o han trabajado en distintas entidades del Estado.

Según la congresista, los hallazgos hacen parte de una investigación adelantada junto a su equipo, en la que se identificaron al menos 24 casos que podrían comprometer la legalidad de títulos académicos exigidos para ocupar cargos públicos.

De acuerdo con la denuncia, los casos corresponden a funcionarios y contratistas vinculados entre 2023 y 2025 a entidades como el Sena, la Unidad Nacional de Protección (UNP), Función Pública, el Invima, el Ministerio de Transporte, la Dian, el Ministerio de Salud, entre otras dependencias del orden nacional.

RELACIONADO Juliana Guerrero no se presentó a la audiencia de conciliación con la representante Jennifer Pedraza en la Corte Suprema

Funcionarios del Gobierno Petro no habrían presentado el examen Saber Pro

Uno de los puntos más delicados de la investigación tiene que ver con la prueba Saber Pro, un requisito obligatorio para la obtención de títulos profesionales en Colombia.

Según Juvinao, seis de los 24 casos serían de personas plenamente identificadas que nunca habrían presentado este examen, pese a lo cual habrían recibido su diploma, mientras que otras 18 lo presentaron después de haber sido oficialmente graduadas.

Esa es la primera irregularidad que es idéntica al caso de Juliana Guerrero”, dijo la congresista al señalar que este episodio no sería un hecho aislado, sino parte de una práctica más amplia que ahora está bajo revisión.

Juvinao aseguró que la situación detectada va más allá de un caso puntual. Advirtió que los hallazgos comprometen a personas que ya han sido contratadas por el Estado, lo que abre interrogantes sobre los procesos de verificación de requisitos académicos en el sector público.

RELACIONADO Fundación San José anuló oficialmente los títulos universitarios de Juliana Guerrero

Las oficinas en las que habrían contratado a funcionarios con títulos irregulares

De acuerdo con la información en poder de la congresista, los presuntos títulos irregulares corresponderían a personas que han ocupado cargos o contratos en entidades estratégicas del Gobierno.

Juvinao detalló que se trata de funcionarios y contratistas en el Sena, la UNP, el Invima, el Dane, el Dapre, ministerios como el de Salud y varias superintendencias, e incluso la Aeronáutica Civil.

Hemos identificado 24 casos de funcionarios y contratistas en diversas entidades como el Sena, la Unidad Nacional de Protección, el Invima, la el Dane, el Dapre, ministerios como el Ministerio de Salud y superintendencias e inclusive la Aeronáutica Civil en donde a diferencia del caso de Juliana Guerrero sí se contrataron a las personas y tenemos seis casos plenamente identificados, corroborados de por lo menos seis personas que nunca tomaron la prueba Saber Pro, no obstante, recibieron el diploma de la Fundación San José.

Ante la gravedad de los hechos, Juvinao anunció que solicitará formalmente al presidente del Congreso, Lidio García, que se convoque una sesión extraordinaria durante el receso legislativo. El objetivo es citar al ministro de Educación, Daniel Rojas, para que responda políticamente por el caso.