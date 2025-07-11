Fundación San José anuló oficialmente los títulos universitarios de Juliana Guerrero

La Fundación de Educación Superior San José, con sede en Bogotá, anunció este viernes 7 de noviembre la anulación oficial de los títulos universitarios otorgados a Juliana Guerrero, luego de concluir una investigación interna que reveló irregularidades en su historial académico.

Según el comunicado emitido por la institución, Guerrero no cursó ni aprobó los programas de Tecnología en Gestión Contable y Tributaria ni de Contaduría Pública, a pesar de figurar como egresada.

La decisión fue tomada por el Consejo Directivo de la Fundación tras un proceso disciplinario iniciado en septiembre, cuando se detectaron inconsistencias en el trámite de los títulos, fue desvinculada de la institución y su caso fue denunciado ante la Fiscalía General de la Nación.

Título de Juliana Guerrero no tiene respaldo académico

Los títulos de Juliana Guerrero fueron tema de discusión luego de que se publicara su hoja de vida en la página de Presidencia para aspirar al cargo de Viceministra de Juventud en el Ministerio de la Igualdad y la Equidad, cargo que requiere formación profesional acreditada.

Entre los hallazgos, la Fundación estableció que no existen registros de clases, evaluaciones ni actividad académica alguna que sustenten la expedición del título. Por ello, se procedió a denunciar los hechos ante la Fiscalía General de la Nación y a desvincular a la estudiante de la institución.

La Fundación reiteró su compromiso con la legalidad y la calidad educativa, y aseguró que continuará tomando medidas para evitar que hechos similares se repitan. “Rechazamos cualquier práctica que atente contra la transparencia institucional”, señaló la entidad en su pronunciamiento público.

Las denuncias de la representante Jennifer Pedraza

La controversia por los títulos universitarios de Juliana Guerrero tomó fuerza luego de que la representante a la Cámara Jennifer Pedraza denunciara públicamente presuntas irregularidades en los certificados presentados por la joven.

Según Pedraza, los documentos presentaban falsedad en documento público, por lo que interpuso un derecho de petición para acceder a los registros académicos que sustentaban la formación de Guerrero.

Tras dos meses sin respuesta por parte de la Fundación Universitaria San José, un juez ordenó a la institución entregar la información requerida, en medio de una investigación preliminar abierta por la Fiscalía General de la Nación por posible fraude procesal.

"Le pido al presidente Gustavo Petro que desista de este nombramiento de Juliana Guerrero como viceministra de las Juventudes, pues en este país hay miles de jóvenes con título y sin trabajo", expresó la representante Pedraza este viernes tras conocerse la decisión de la institución educativa.

Pedraza también aseguró que tumbará jurídicamente la delegación del Consejo Superior de la Universidad Popular del Cesar que designó el presidente Petro y en la que actualmente todavía se encuentra Juliana Guerrero y calificó la situación como "inaceptable".