“Y sí, acepto”: la respuesta de María Fernanda Cabal a invitación de Francia Márquez

En una conversación con Noticias RCN, la vicepresidenta Francia Márquez habló de cómo están sus relaciones con algunos miembros del Ejecutivo Nacional y otras figuras de la política.

Su intervención en el consejo de ministros del pasado 4 de febrero reveló cómo se tejen los hilos dentro del Gobierno Nacional. Márquez habló de sus inconformidades con personajes muy cercanos al presidente Gustavo Petro y rompió el silencio en transmisión nacional.

Tras las tensiones que generaron sus palabras que fueron respaldadas por otros miembros del gobierno, la vicepresidenta respondió a los cuestionamientos sobre una conversación pendiente con las senadoras María Fernanda Cabal y Paloma Valencia.

En las últimas horas, Márquez dejó abierta la puerta a las congresistas a una invitación para la construcción de país.

La invitación de Francia Márquez a senadoras María Fernanda Cabal y Paloma Valencia

La alta funcionaria del gobierno les envió un mensaje a las senadoras María Fernanda Cabal y Paloma Valencia, no solo para llegar a una conversación, sino que, además, les hizo una invitación pública:

Me gustaría invitarlas a que vengan conmigo a ver la realidad de la gente y se comprometan a decir, en medio de la diferencia, hay que construir.

Explicó que, pese a su postura, “son mujeres con puntos de vista distintos, son lideresas que respeto también. No compartimos que no entiendan la necesidad de que hay que construir por estos territorios, que no vean esta realidad”.

María Fernanda Cabal aceptó invitación de Francia Márquez

Frente a la invitación de la vicepresidenta, Cabal respondió positivamente a la iniciativa:

Siempre he sido una persona dispuesta a dialogar. Y sí acepto, pues la grave situación que enfrenta el Cauca es el reflejo de la tragedia de una Colombia olvidada por el Estado y atrapada por todos los actores armados.

Indicó que “las comunidades vulnerables merecen más que discursos: necesitan seguridad, desarrollo rural, oportunidades reales y trabajo digno”.