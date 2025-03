La invitación de Francia Márquez a María Fernanda Cabal y Paloma Valencia

La vicepresidenta Francia Márquez dejó en evidencia lo que sucede en las entrañas del Gobierno Nacional luego de que el pasado 4 de febrero expusiera su descontento con algunas figuras muy cercanas al presidente Gustavo Petro.

Márquez demostró que guardar silencio no hace parte de su esencia y aunque no esperaba que el polémico consejo de ministros iba a ser transmitido en televisión nacional, no iba a perder la oportunidad de manifestar algo que, para ella, como para algunos otros, no está bien.

Sorprendió al dejar ver sus desacuerdos con Armando Benedetti, recién designado como ministro del Interior y la canciller Laura Sarabia, ambos, piezas estratégicas de poder, al lado del presidente y en la línea de izquierda que Márquez representa.

Sin embargo, su posición frente a personajes de la política como las senadoras María Fernanda Cabal y Paloma Valencia ha sido muy marcado en desacuerdos. En entrevista con José Manuel Acevedo les hizo una importante invitación.

La invitación pública de la vicepresidenta a María Fernanda Cabal y Paloma Valencia

Dentro de su discurso, Francia Márquez se mantuvo en la postura de que se ha “caracterizado siempre por hablar con transparencia, con honestidad y tal vez para muchos en política eso no es bueno, eso es desventajoso”.

Justamente, partiendo de lo que es su esencia, se refirió a su relación con las senadoras María Fernanda Cabal y Paloma Valencia, donde se mantuvo firme en llegar no solo a una conversación, sino que les hizo una invitación pública:

Me gustaría invitarlas a que vengan conmigo a ver la realidad de la gente y se comprometan a decir, en medio de la diferencia, hay que construir.

Explicó que, pese a su postura, “son mujeres con puntos de vista distintos, son lideresas que respeto también. No compartimos que no entiendan la necesidad de que hay que construir por estos territorios, que no vean esta realidad.

Francia Márquez comparó su vida en el territorio que comparte con Paloma Valencia

Francia Márquez y Paloma Valencia son oriundas de Cauca, uno de los departamentos más golpeados por la violencia y el conflicto armado. La vicepresidenta hizo una analogía de lo que ha sido su vida y la de la senadora en el territorio:

Ella y yo somos del mismo departamento con historias diferentes, ella viene de una familia privilegiada y yo de una excluida. Somos dos mujeres con puntos de vista distintos.

“Mi invitación es que en medio de la diferencia se puede construir país”, dijo.

Las relaciones distantes relaciones de Francia Márquez en el Gobierno Nacional

En cuanto a sus palabras en el consejo de ministros, Márquez se refirió a su relación con las figuras dentro en el Ejecutivo:

Siempre he tenido discusiones. Con algunos (ministros), hemos tenido compromisos. Tengo que decir que lo que llevo de estos tres años de gobierno, algunos han dicho ‘ministra vamos, hagámosle, otros no tanto’; sin embargo, digo que siempre he tenido una postura crítica y también de reconocer el esfuerzo y trabajo que cada persona hace en el Gobierno.

Respecto a su relación con Armando Benedetti, aseguró “que no tengo nada contra él en lo personal y mis discusiones aquí no son personales (…) es un tema que tiene que revisarse porque los derechos de las mujeres están por encima de todo. No soy el juez tampoco y no soy la justicia (...) No tengo dificultades con Armando”.

Mientras que con Laura Sarabia dijo que tuvo “discusiones en términos del Dapre (…) siento que era forma de bloquearme en el Gobierno para no mostrar resultados rápidos, para mí eso fue muy desgastante y se lo dije en su momento”.