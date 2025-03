“Lo he estado pensando”: ¿Francia Márquez abre la puerta a para llegar a la Presidencia?

Después de que la vicepresidenta Francia Márquez se convirtiera en el foco del primer consejo de ministros transmitido en cadena nacional donde dejó clara su postura frente a los movimientos del Gobierno Nacional, reveló cuáles son sus aspiraciones a corto plazo.

En medio de las tensiones que generó su intervención, se especulaba su salida del Gobierno Nacional.

Días más tarde, se confirmó su renuncia al Ministerio de la Igualdad, pero no se descartaba que también ocurriera lo mismo con la vicepresidencia donde fue electa por voto popular.

En una conversación con José Manuel Acevedo confirmó si terminará o no su periodo como la segunda al mando del Ejecutivo.

La vicepresidenta recordó que se ha caracterizado “por hablar con transparencia, con honestidad y tal vez para muchos en política eso no es bueno, eso es desventajoso”.

“Hoy soy la vicepresidenta, salí del Ministerio de la Igualdad y la Equidad”, dijo.

Frente al cuestionamiento si se mantendrá en la Vicepresidencia hasta el 7 de agosto de 2026, despejó dudas con una respuesta contundente:

Márquez representa en el Gobierno Nacional a la población afrodescendiente y la vulnerabilidad de los territorios, por lo que no desestima sumar un peldaño más y convertirse en la primera mujer presidente de Colombia.

Lo he estado pensando, tanto que me dicen e insisten, pero no, asumí un compromiso de país y era permanecer aquí como vicepresidenta; no sé si más adelante el pueblo tome la decisión de que yo sea su presidenta.