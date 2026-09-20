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Sistema de salud de las Fuerzas Militares enfrenta déficit cercano al billón de pesos

El reporte indica que se ha ejecutado cerca del 60% del presupuesto, pero gran parte de los recursos fueron comprometidos por la administración anterior.

Noticias RCN

septiembre 20 de 2026
08:13 p. m.
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Un documento exclusivo conocido por Noticias RCN y remitido por el Ministerio de Defensa a la Comisión Segunda de la Cámara de Representantes reveló un panorama crítico en las finanzas del sector.

El informe advierte que el sistema de salud de las Fuerzas Militares registra un déficit de aproximadamente 960.000 millones de pesos, cifra que corresponde a la deuda proyectada con corte al 31 de diciembre de 2026.

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La situación se enmarca en un contexto político y social marcado por la inseguridad y la presencia de grupos armados ilegales, lo que convierte la estabilidad financiera en un requisito indispensable para la política de defensa.

Déficit en sanidad y entidades del sector

El documento señala que entidades como la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares solicitaron una adición presupuestal significativa para cubrir gastos de funcionamiento. Además, se gestionó ante el Ministerio de Hacienda una modificación por 22.606 millones de pesos, destinada principalmente a personal y operación.

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En el caso de la sanidad militar, el déficit priorizado asciende a casi un billón de pesos, lo que compromete la atención en salud de los uniformados y sus familias. El reporte indica que se ha ejecutado cerca del 60% del presupuesto, pero gran parte de los recursos fueron comprometidos por la administración anterior.

Preocupación en el Congreso por manejo fiscal

La Comisión Segunda de la Cámara expresó su preocupación por las cifras entregadas. Según el informe, la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional también enfrenta un déficit elevado, sustentado en más de 809.000 millones de pesos.

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El gobierno de Abelardo de la Espriella denunció que recibió un presupuesto “mal hecho y falso” del gobierno de Gustavo Petro, lo que agrava la situación fiscal del sector defensa.

La deuda acumulada plantea un panorama alarmante, especialmente cuando la seguridad nacional requiere recursos estables para enfrentar los desafíos de orden público en varias regiones del país.

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