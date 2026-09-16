El escandaloso caso que presuntamente protagonizó el general Mejía para favorecer a un narco

Por el escandaloso caso en el que una persona que fue liberada luego de que la capturaran transportando estupefacientes, el brigadier general Federico Mejía fue imputado por presuntamente incurrir en cuatro delitos.

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Según la Fiscalía, el alto oficial habría dado la orden para que el detenido quedara libre y así obstruir la acción de la justicia.

¿Cómo ocurrió el caso?

El hecho se presentó el 31 de enero de 2024 en el corregimiento El Plateado, municipio de Argelia en Cauca. Uniformados del Ejército detuvieron a un hombre que fu sorprendido con 4.5 kilos de pasta base de coca.

Acto seguido, lo llevaron a Popayán para que quedara en manos de la Fiscalía. Sin embargo, el general Mejía, quien ejercía como comandante del Comando Específico del Cauca; habría ordenado que este hombre fuera devuelto con la respectiva mercancía aparentemente ilícita a El Plateado, sin notificárselo o consultárselo a la brigada correspondiente.

Por eso, se coordinó la logística para que volviera en un helicóptero UH-60 de la División de Aviación de Asalto Aéreo del Ejército y con apoyo aéreo FAC-4125. Entonces, la captura no terminó concluida ni tampoco fue incautada la sustancia.

Las dudas en torno a los informes

Adicionalmente, la Fiscalía reportó que entre el 19 de octubre de 2025 y el 10 de marzo de 2026, supuestamente Mejía elaboró informes con información aparentemente falsa con respecto al retorno del hombre.

“Tales documentos presuntamente fueron realizados con la finalidad de inducir en error a los funcionarios encargados de verificar la legalidad de lo ocurrido y que adelantaron las actuaciones administrativas y disciplinarias derivadas de dichos acontecimientos”, precisó el ente acusador.

Al general lo imputaron por los delitos de presunto prevaricato por acción, favorecimiento, falsedad ideológica en documento público y fraude procesal. Ninguno fue aceptado.

El pasado 31 de agosto, el general fue retirado de su cargo y trasladado al Comando General de las FF. MM. para una función administrativa.