Sistema de salud de las Fuerzas Militares registra un déficit millonario y tutelas aumentaron hasta en 270%

El sistema de salud de las Fuerzas Militares se enfrenta a una deuda millonaria, heredada del Gobierno Petro. Según un informe reciente del Ministerio de Defensa:

“En este contexto, se identifica un déficit priorizado en funcionamiento asociado a las sanidades por aproximadamente $960 mil millones, correspondiente a la deuda proyectada con corte al 31 de diciembre de 2026”.

El documento señala además que “el 68% de los recursos se fueron en compromisos adquiridos por el anterior Ministerio” y “la caja de sueldos de retiro de la Policía Nacional identifica un déficit elevado y preocupante”.

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Tutelas aumentaron hasta en un 270%:

También durante el anterior Gobierno aumentó el número de tutelas que recibió el sistema de salud de la Fuerza Pública, en concreto, de las Fuerzas Militares.

De acuerdo con el representante a la Cámara Guillermo Blanco: “Las tutelas por prestación de servicios pasaron de 4.278 en 2024 a 16.141 en 2025: un aumento del 277 %. No estamos incluyendo las relacionadas con juntas médicas; hablamos específicamente de prestación de servicios”.

Solo por prestación de servicios, las tutelas aumentaron en un 270%, pasando de 4.278 procesos en 2024 a 16.141 en 2025.

Piden al Gobierno De la Espriella esclarecer por qué el sistema entró en crisis y explicar qué medidas van a adoptarse:

También Blanco indicó que “este salto es una alerta sobre las dificultades que enfrentan los usuarios” y solicitó al Gobierno de Abelardo De la Espriella determinar “qué ocurrió, cuáles fueron las principales barreras y qué medidas se adoptaron para corregirlas”.

En 2024, se reportaron, además, 1.656 tutelas por problemas con la entrega de medicamentos. Un tema que preocupa a los integrantes de la Fuerza Pública y a sus familias.