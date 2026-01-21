Sistema de salud habría cerrado el 2025 con 320.000 tutelas y dos millones de PQR

El 2025 cerró con cifras nunca antes vistas de peticiones, quejas, reclamos y tutelas contra el sistema de salud colombiano. Según proyecciones del centro de pensamiento ‘Así Vamos en Salud’, serían más de 320.000 tutelas y dos millones de PQR.

Su director, el también exministro de Salud Augusto Galán Sarmiento, explicó en diálogo con Noticias RCN que “son resultados nacionales, de fuentes oficiales. Nosotros, en ‘Así Vamos en Salud’, le hacemos seguimiento a los indicadores de la Superintendencia Nacional de Salud, el Ministerio de Salud, el Dane, el Banco Mundial, etcétera (…) y ese es el reporte de la Superintendencia Nacional de Salud con relación a peticiones, quejas y reclamos y el reporte de tutelas de la misma Corte Constitucional”.

Añadió que “el corte de estos datos fue realizado a octubre del año pasado” y las cifras que, hoy, generan alarma en el país “son una proyección realizada, de acuerdo a cómo iba el año y cómo podría haber terminado (…) son cerca de 320.000 tutelas, algo que no se había visto nunca en el sistema de salud colombiano, y más de dos millones de peticiones, quejas y reclamos, igualmente, nunca vistas en el sistema de salud colombiano”.

La falta de medicamentos ha empezado a deteriorar la salud de los colombianos:

Luego de que el gerente del Hospital San Rafael, de Itagüí, estallara en llanto al no poder pagar su nómina, por la deuda de 27.000 millones que las EPS tienen con el centro de salud, Gustavo Adolfo Campillo, vocero de la Fundación Rasa, advirtió que “la Federación Colombiana de Enfermedades Raras” registró la muerte de 2.563 pacientes “por enfermedades huérfanas que no fueron atendidas”.

La salud de los pacientes en todo el país se está deteriorando al no poder seguir con su tratamiento por la falta de medicamentos. Un fenómeno que se refleja en el número de PQR y tutelas del último año:

“En este momento, las cifras están relacionadas con el tema de medicamentos, con el tema de acceso a los tratamientos. Pacientes que venían recibiendo tratamiento con regularidad han ido perdiendo el acceso a medicamentos y han tenido dificultades o tienen dificultades para acceder a ellos, o han interrumpido sus tratamientos por cuenta de que el sistema no los puede proveer”.

De acuerdo con Galán, “por supuesto, hay temas relacionados con las consultas y procedimientos, pero muchos menos”.

El desacato de tutelas deja a los pacientes desarmados contra un sistema en deterioro:

De las 130.000 tutelas que la Nueva EPS, que tiene el mayor número de usuarios del país, recibió en 2026, al menos 33.000 fueron desacatadas. Los pacientes no saben a qué mecanismo jurídico acudir para continuar con sus tratamientos.

“Esto es de lo más cruel en el sistema de salud. La tutela es un mecanismo constitucional de protección del ciudadano en sus derechos. Y cuando se empieza a desacatar la tutela, porque no hay recursos suficientes, por las circunstancias que se están viviendo, la tutela va perdiendo rigor y va perdiendo vigencia. Tiene ese efecto y es realmente inquietante”, lamentó Galán.

Quienes pueden, compran sus medicamentos o adquieren seguros privados de salud, pero hay tratamientos impagables para un colombiano promedio y el grueso de la población se encuentra sometida a la atención desmejorada de las EPS, mientras el diálogo entre el Gobierno y los actores de la salud poco o nada parece avanzar:

“Es doloroso cuando el sector salud, los usuarios y pacientes, las asociaciones, los gremios, los centros de pensamiento, hemos venido, desde hace 2 o 3 años, pidiendo un diálogo, una concertación, una escucha de manera muy respetuosa (…) queda uno sorprendido de que esa sea la actitud. No construye sociedad, no construye diálogo, no construye democracia”.