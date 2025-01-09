CANAL RCN
Colombia Video

Jainer Quintana: el soldado que sobrevivió con su perro a una mina antipersona

El uniformado perdió una pierna y su perro un ojo, pero juntos se recuperan y demuestran que las segundas oportunidades existen.

Noticias RCN

septiembre 01 de 2025
07:04 a. m.
En Colombia, un país marcado por la violencia y las adversidades, también florecen historias de esperanza y fortaleza. Ese es el caso del soldado profesional Jainer David Quintana y su perro Dante, quienes fueron víctimas de una mina antipersona en noviembre de 2024, en zona rural de Anorí, Antioquia, pero hoy se convierten en símbolo de resiliencia y segundas oportunidades.

Cuatro meses de lucha en el hospital

Quintana adelantaba operaciones militares cuando pisó un artefacto explosivo que cambió su vida para siempre. El impacto le ocasionó la pérdida de su pierna izquierda y una fractura en la derecha. Su fiel compañero, el perro antiexplosivos Dante, también resultó gravemente herido: perdió su ojo derecho y aún conserva esquirlas en su cuerpo que no pueden ser retiradas.

“Pensé que no iba a vivir por lo que me pasó”, recordó el uniformado, quien pasó cuatro meses hospitalizado y debió someterse a terapias constantes para volver a caminar. Durante ese tiempo, el apoyo de médicos, familiares y amigos fue fundamental para mantener la esperanza.

La historia de Quintana refleja no solo el dolor que dejan las minas antipersona en Colombia, sino también la capacidad de los sobrevivientes para reinventarse y aferrarse a la vida. Hoy, pese a la nostalgia de no poder continuar en el campo de batalla, el soldado agradece lo que considera un milagro.

Una segunda oportunidad para él y su perro

Más allá de las cicatrices físicas, Quintana destaca la posibilidad de permanecer junto a Dante, quien no solo fue su compañero de trabajo en la detección de explosivos durante cuatro años, sino también su amigo y apoyo emocional.

Ambos, con sus heridas visibles, emprenden ahora un camino de recuperación conjunta, un ejemplo de cómo la resiliencia y la fortaleza pueden convertir la tragedia en un nuevo comienzo.

En medio de las dificultades, el caso del soldado Jainer David Quintana y su perro Dante recuerda que, incluso en los escenarios más adversos, las segundas oportunidades existen.

