Legalizada la captura de alias Harold, séptimo implicado en el asesinato de Miguel Uribe

La justicia colombiana dio un paso más en el esclarecimiento del asesinato de Miguel Uribe con la legalización de la captura de alias Harold, el séptimo implicado en el magnicidio que conmocionó al país. La audiencia, celebrada este 31 de agosto, ha arrojado nuevos detalles sobre el caso y el proceso legal que se avecina.

Alias Harold, identificado como Harold Daniel Barragán Ovalle, fue detenido este sábado 30 de agosto en una operación que culminó con su presentación ante las autoridades judiciales.

Durante la audiencia, la fiscal del caso reveló un dato significativo: "Fue incautado un cuchillo" durante la captura del sospechoso. Esta información podría ser crucial para la investigación en curso.

La aclaración del abogado defensor de alias Harold

Por su parte, el abogado defensor de Barragán Ovalle hizo una declaración que podría tener implicaciones importantes para el desarrollo del caso.

Según el letrado, "el procesado ya venía colaborando con el caso". Esta afirmación sugiere que alias Harold podría aportar información valiosa para esclarecer los hechos relacionados con el asesinato de Miguel Uribe.

¿Qué sigue para alias Harold?

La legalización de la captura es sólo el primer paso en el proceso judicial contra Barragán Ovalle. El juez ha anunciado que la próxima audiencia, programada para marzo, se centrará en la formulación de imputación. Este procedimiento es fundamental, ya que en él se presentarán formalmente los cargos contra el acusado.

El caso del asesinato de Miguel Uribe ha captado la atención nacional debido a su complejidad y al número de implicados. Con la detención de alias Harold, ya son siete los capturados en relación con este crimen, lo que demuestra la magnitud de la investigación y el esfuerzo de las autoridades por esclarecer los hechos.

La colaboración mencionada por el abogado defensor podría ser un elemento clave en el desarrollo del caso. Según las palabras del letrado, Barragán Ovalle declaró en una entrevista: "Él viene cooperando con la administración de justicia y en especial con este caso". Esta disposición a colaborar podría acelerar el proceso y proporcionar nuevas pistas a los investigadores.

A medida que se acerca la fecha de la próxima audiencia, la expectativa crece en torno a las revelaciones que puedan surgir y el impacto que tendrán en el caso. La sociedad colombiana sigue de cerca estos acontecimientos, esperando que se haga justicia y se esclarezcan todos los detalles relacionados con el asesinato de Miguel Uribe.