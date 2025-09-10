CANAL RCN
Desgarrador relato de soldados sobrevivientes al ataque del ELN en Arauca: momentos de angustia

Este crimen dejó el saldo de siete uniformados lesionados y uno fallecido.

octubre 09 de 2025
05:29 p. m.
Los soldados sobrevivientes del reciente ataque a la base militar en Puerto Jordán, Arauca; compartieron con Noticias RCN sus experiencias durante el asalto perpetrado por el ELN.

El ataque, que involucró el uso de artefactos explosivos lanzados a distancia, resultó con la muerte de un soldado y dejó a siete soldados heridos, quienes están siendo atendidos en la ciudad de Arauca.

¿Quién era el soldado que falleció?

Con base en lo mencionado por el Ejército, el ELN lanzó cilindros cargados con explosivos a un kilómetro de distancia. Cabe recordar que en septiembre de 2024, la base ya había sido atacada, dejando en aquel momento un saldo de dos soldados muertos y 27 heridos.

El soldado José Tovar describió cómo fue el momento exacto del ataque: “Se escucha como cuando cae algo metálico al suelo y de un momento a otro un estruendo fuerte que me envía como a tres metros de donde estaba contra una pared”.

“Siento la explosión, ya estaba lleno de escombros, pero mi reacción fue levantarme a buscar mi armamento”, expresó el soldado Isaac Salgado, quien quedó con heridas en su rostro.

¿Cómo está la salud de los sobrevivientes?

La víctima mortal fue identificada como el soldado José Henry Ceballos Moreno. Sus compañeros lo recuerdan con afecto. Su colega, Jhonathan Mosquera, dijo que hace un año, él ayudó a canalizar personas: “Duele porque era una gran persona”.

A pesar de las heridas físicas y emocionales, los sobrevivientes mantienen su compromiso con el Ejército y el país. Pedro Sánchez, ministro de Defensa, sostuvo: “Le impregnan a uno moral, valor, motivación. Ver a un soldado que le dice a uno 'nos recuperamos y seguimos cumpliendo la misión'”.

Las autoridades entregaron detalles sobre el estado de salud de los uniformados, quienes están fuera de peligro, pero les están retirado las esquirlas del cuerpo. En aproximadamente cinco días podrían ser dados de alta.

