CANAL RCN
Colombia Video

Solo falta la firma del presidente Petro para dar luz verde al Tren de Cercanías: tiene hasta este 7 de noviembre

Habitantes de Cali, Yumbo, Palmira y Jamundí, que concentran el 64% de la población del Valle, se verían beneficiados.

Noticias RCN

noviembre 07 de 2025
08:04 p. m.
El reloj corre y, con él, la expectativa de cuatro municipios del Valle del Cauca por la decisión final del Gobierno Nacional sobre el Tren de Cercanías. Este viernes, 7 de noviembre, vence el plazo para otorgar el aval que asegure el 70% de la financiación, una firma que podría marcar el comienzo o un nuevo aplazamiento de una obra que los vallunos esperan desde hace más de 20 años.

Mientras tanto, la Gobernación del Valle y las alcaldías de Cali y Jamundí ya hicieron su parte: un convenio reciente garantiza el 30% de los recursos requeridos para poner en marcha el primer tramo del sistema férreo. Según el alcalde de Cali, Alejandro Eder, “lo único que hace falta es el visto bueno del Gobierno Nacional”.

Gobernación del Valle y alcaldías de Cali, Yumbo, Palmira y Jamundí cruzan los dedos:

La gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro, también se refirió a la inminente decisión. Con evidente expectativa, declaró que mantienen “la fe puesta en Dios de que el presidente acepte la financiación del 70% del tren de garantías”.

Si el aval no se otorga este 7 de noviembre, el proyecto deberá enfrentar una nueva pausa administrativa, lo que significaría extender aún más la espera para los habitantes de Cali, Jamundí, Yumbo y Palmira, que concentran más del 60% de la población valluna.

La construcción del Tren de Cercanías acortaría los tiempos de viaje de 2.5 millones de personas:

Aun así, Eder aseguró que el trabajo continuará: “si no llega este aval, se va a seguir trabajando y, en los próximos meses, se buscará el aval técnico del Ministerio de Transporte y el aval fiscal del Ministerio de Hacienda”.

Más allá del debate financiero, la relevancia social del Tren de Cercanías es indiscutible. De acuerdo con la alcaldesa de Jamundí, Paola Castillo, la conexión férrea “va a permitir disminuir los tiempos de desplazamiento en el primer tramo: Jamundí – Cali, disminuirlos en un 33%”, un beneficio que impactaría directamente a 2,5 millones de personas en la región.

