Congresistas se reunieron para coordinar la agenda con el Gobierno y terminaron plantados: ¿qué pasó?

La relación entre el Gobierno y el Congreso es clave para que las iniciativas de la Casa de Nariño puedan avanzar en el Capitolio.

En ese escenario, cualquier espacio de diálogo entre funcionarios del Ejecutivo y congresistas puede servir para coordinar agendas, conocer las prioridades de las bancadas y revisar los proyectos que están próximos a ser discutidos.

Precisamente, con ese propósito, cerca de 50 congresistas se habrían reunido el martes de la semana pasada en un hotel ubicado en el sector de Rosales, en Bogotá.

Congresistas terminaron plantados en una reunión con el Gobierno

Según fuentes consultadas por El Termómetro Político, al encuentro asistieron senadores y representantes de diferentes colectividades.

Entre los participantes habría congresistas de sectores cercanos al presidente Abelardo de la Espriella, integrantes de Salvación Nacional y miembros de Cambio Radical que ingresaron a la coalición de Gobierno.

También llegaron legisladores del Partido Verde y del Nuevo Liberalismo.

La diversidad de partidos presentes convirtió la reunión en un espacio para hablar, precisamente, de cómo se está construyendo la relación entre las bancadas y el Ejecutivo.

Pero había una expectativa particular: varios de los asistentes entendieron que tendrían la oportunidad de conversar directamente con el ministro del Interior, Rodrigo Lara.

Estos son los detalles de la reunión a la que asistieron 50 congresistas

El encuentro estaba programado para las 7:00 de la noche y la intención, según las fuentes, era abordar asuntos relacionados con el funcionamiento de la agenda entre el Capitolio y la Casa de Nariño. No se trataba únicamente de discutir grandes reformas o proyectos políticos.

También estaban sobre la mesa asuntos mucho más prácticos como coordinar los tiempos de trámite de las iniciativas, revisar los conceptos que deben acompañar determinados proyectos económicos y advertir cuáles propuestas pueden tener un impacto significativo sobre el Presupuesto General de la Nación.

Es decir, una conversación para intentar ordenar la relación entre el Ejecutivo y el Legislativo y evitar que los tiempos de uno terminen chocando con los del otro.

¿Qué fue lo que pasó?

Sin embargo, la reunión tomó otro rumbo. Pasaron las horas y Rodrigo Lara no apareció.

Según las fuentes consultadas, el encuentro se extendió hasta cerca de la medianoche y varios congresistas manifestaron su molestia porque esperaban reunirse directamente con el ministro.

La molestia, sin embargo, no significó que la reunión terminara inmediatamente. Los congresistas permanecieron en el lugar y continuaron conversando sobre los asuntos que habían motivado el encuentro.

¿Por qué no asistió el ministro?

Ante la situación, se consultó al Ministerio del Interior para conocer las razones de la ausencia.

Desde la cartera explicaron que ese martes Lara estuvo acompañando al general Jorge Enrique Mora durante un debate de moción de censura que se extendió hasta aproximadamente las 8:00 de la noche.

Posteriormente, según el Ministerio, el funcionario tuvo que atender otra reunión que había sido considerada inaplazable.

La cartera también aseguró que la ausencia en este encuentro no significa que se haya detenido el diálogo con las diferentes bancadas.

De acuerdo con el Ministerio del Interior, Lara continúa adelantando reuniones con distintos sectores políticos. Como ejemplo, mencionaron encuentros recientes con integrantes del Centro Democrático y del Partido Liberal.