CANAL RCN
Colombia

Streamer en Bucaramanga vivió fuerte sismo en directo: se llevó tremendo susto

El creador de contenido se encontraba haciendo una trasmisión en vivo cuando fue sorprendido por un fuerte movimiento sísmico.

Sismo streamer Bucaramanga
FOTO: AFP | @sgcol

Noticias RCN

septiembre 24 de 2025
06:51 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

En la tarde de este miércoles 24 de septiembre, se registró un fuerte sismo que superó los 6 grados de magnitud y que tuvo como epicentro Mene Grande en Venezuela, pero se logró sentir en territorio colombiano, principalmente en los Santanderes.

¡ATENCIÓN! Fuerte temblor se sintió en Colombia hoy 24 de septiembre de 2025
RELACIONADO

¡ATENCIÓN! Fuerte temblor se sintió en Colombia hoy 24 de septiembre de 2025

En redes sociales, habitantes de Cúcuta y el área metropolitana de Bucaramanga reportaron que sintieron el movimiento telúrico durante varios segundos, pero uno de los mayores sustos quedó registrado en video, pues un creador de contenido vivió el momento mientras estaba en directo.

En video: así fue el susto de un streamer por el temblor

Un joven hincha del Atlético Bucaramanga se encontraba haciendo una trasmisión en vivo cuando fue sorprendido por el sismo. Relató que estaba jugando cuando su 'setup' comenzó a moverse de un lado a otro. El micrófono dejó todo en evidencia.

El clip fue compartido por este creador de contenido llamado 'OzyrizBGA', quien tiene más de 15.000 seguidores en TikTok. El clip duró cerca de 40 segundos y se mantuvo sentado frente a la cámara mientras pasaba el susto.

¿Qué hacer en caso de un sismo?

En caso de un sismo, lo más importante es mantener la calma y buscar refugio en un lugar seguro dentro de la vivienda, como debajo de una mesa resistente o al lado de muros estructurales. Es fundamental alejarse de ventanas, espejos, repisas o cualquier objeto que pueda caer y provocar lesiones. Si el movimiento lo sorprende en la calle, lo recomendable es ubicarse en espacios abiertos, lejos de postes, cables de energía o fachadas que puedan desprenderse.

Joven fingió secuestro para extorsionar a su mamá en Bucaramanga
RELACIONADO

Joven fingió secuestro para extorsionar a su mamá en Bucaramanga

Una vez termine el temblor, se debe cortar el suministro de gas y electricidad si es posible, revisar la vivienda en busca de grietas o daños y evacuar si existe riesgo de colapso. También es aconsejable tener a la mano un kit de emergencia con agua, alimentos no perecederos, radio portátil y documentos importantes. Seguir las indicaciones de las autoridades y evitar difundir rumores ayuda a mantener el orden y facilita la atención de cualquier eventualidad.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Bogotá

Operativo en Bogotá resultó con sorpresiva aprehensión de millonaria mercancía de contrabando

Transmilenio

VIDEO | Conductor de SITP fue detenido por presunta embriaguez, pero prueba de alcoholemia reveló otra verdad

Temblor en Colombia

¡ATENCIÓN! Fuerte temblor se sintió en Colombia hoy 24 de septiembre de 2025

Otras Noticias

Reino Unido

Adolescente generó pánico en el Reino Unido al irrumpir en su salón con un machete y amenazar a sus compañeros

Estudiantes que quedaron en medio del ataque buscaron refugio en pasillos y salas adyacentes.

Subsidios

Fecha límite para hacer cambios en importante subsidio a jóvenes: esto debe saber

Las autoridades hicieron un llamado para todos los beneficiarios que integran este programa.

Liga BetPlay

Grave denuncia en el FPC por apuestas: "Ante América de Cali el partido iba a ir 2-0 al primer tiempo"

EPS

Clínica Shaio dejará sin atención a miles de pacientes de la Nueva EPS: estas son las razones

Artistas

Reconocido e importante actor de Spider-Man sufrió un accidente en pleno rodaje y fue trasladado a un hospital