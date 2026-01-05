CANAL RCN
Internacional Video

Los grupos armados extranjeros que tienen presencia en Venezuela y podrían terminar en Colombia

Tras la intervención militar de Estados Unidos en Venezuela, se espera que los integrantes de grupos ilegales comiencen a mover sus fichas.

Noticias RCN

enero 05 de 2026
12:56 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

La captura de Nicolás Maduro en Caracas, tras una intervención militar de Estados Unidos, podría generar importantes cambios en Venezuela, incluyendo los movimientos estratégicos de grupos armados ilegales que operan en este país.

Nicolás Maduro se declaró inocente de narcoterrorismo y dijo que sigue siendo presidente de Venezuela
RELACIONADO

Nicolás Maduro se declaró inocente de narcoterrorismo y dijo que sigue siendo presidente de Venezuela

Además de la confirmada presencia de la guerrilla colombiana del ELN, que tendría un 60% de sus hombres en este país, se reporta que también existen individuos pertenecientes a grupos de Medio Oriente como Hamás y Hezbolá, lo que ayuda a dimensionar los problemas internos existentes bajo el régimen de Maduro.

Los grupos terroristas que operan en Venezuela

El primer nombre es la banda transnacional de El Tren de Aragua, originaria de Venezuela, pero también aparecen nombres de grupos armados organizados de Colombia, como el ELN o la 'Segunda Marquetalia', grupo residual de las extintas Farc.

Los reportes de inteligencia internacional también señalan una posible existencia de miembros del Cartel de Sinaloa, grupo mexicano designado por los Estados Unidos como una organización terrorista y narcotraficante.

Además, también aparecen los grupos terroristas islámicos como Hezbolá y Hamás, quienes podrían estar involucrados en casos de narcotráfico, enviando drogas hacia el hemisferio oriental.

El riesgo para Colombia tras la intervención estadounidense

De acuerdo a lo expresado por Enderson Sequera, politólogo venezolano, los grupos terroristas en mención están a la expectativa para determinar si existirá una intervención más fuerte de Estados Unidos en Venezuela, lo que les retiraría una presunta protección con la que cuenta bajo el régimen actual.

En caso de que el Gobierno de Donald Trump decida instalar a sus fuerzas militares en el país, ante la imposibilidad de trasladarse hacia otros territorios, es muy probable que estos criminales terminar migrando hacia Colombia, representando un serio problema de seguridad nacional.

VIDEO | Así es la celda en la que está preso Nicolás Maduro en Estados Unidos
RELACIONADO

VIDEO | Así es la celda en la que está preso Nicolás Maduro en Estados Unidos

Diego Molano, exministro de Defensa de Colombia, instó al Gobierno Nacional a tomar medias para evitar estos desplazamientos por la frontera. "Es un objetivo proteger a los Estados Unidos de los grupos narcoterroristas a nivel internacional".

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Nicolás Maduro

Nicolás Maduro se declaró inocente de narcoterrorismo y dijo que sigue siendo presidente de Venezuela

Nicolás Maduro

María Corina Machado: “Venezuela será el principal aliado de Estados Unidos” ¿Figurará en la transición?

ONU

Jefe de la ONU expresa preocupación por legalidad de la operación de EE.UU. en Venezuela

Otras Noticias

Yina Calderón

“Por qué inventan tanto”: Yina Calderón desmiente haber estado bajo efectos del alcohol en las fiestas decembrinas

La famosa rompió el silencio sobre la más reciente polémica en la que internautas afirmaron que se encontraba "pasada de tragos".

Teófilo Gutiérrez

Teófilo Gutiérrez habló por primera vez de su continuidad en el Junior, luego del título

Teófilo Gutiérrez rompió el silencio sobre la posibilidad de continuar en el Junior tras coronarse campeón.

Procuraduría General de la Nación

Procuraduría pone la lupa al decreto que cambiaría las inversiones de los fondos de pensiones

Alimentos

Bebidas energéticas: expertos señalan algunos de sus principales riesgos

Cartagena

Capturaron en Cartagena a 'Virolo', venezolano acusado de asesinar una policía en su país