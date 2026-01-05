Los grupos armados extranjeros que tienen presencia en Venezuela y podrían terminar en Colombia

La captura de Nicolás Maduro en Caracas, tras una intervención militar de Estados Unidos, podría generar importantes cambios en Venezuela, incluyendo los movimientos estratégicos de grupos armados ilegales que operan en este país.

Además de la confirmada presencia de la guerrilla colombiana del ELN, que tendría un 60% de sus hombres en este país, se reporta que también existen individuos pertenecientes a grupos de Medio Oriente como Hamás y Hezbolá, lo que ayuda a dimensionar los problemas internos existentes bajo el régimen de Maduro.

Los grupos terroristas que operan en Venezuela

El primer nombre es la banda transnacional de El Tren de Aragua, originaria de Venezuela, pero también aparecen nombres de grupos armados organizados de Colombia, como el ELN o la 'Segunda Marquetalia', grupo residual de las extintas Farc.

Los reportes de inteligencia internacional también señalan una posible existencia de miembros del Cartel de Sinaloa, grupo mexicano designado por los Estados Unidos como una organización terrorista y narcotraficante.

Además, también aparecen los grupos terroristas islámicos como Hezbolá y Hamás, quienes podrían estar involucrados en casos de narcotráfico, enviando drogas hacia el hemisferio oriental.

El riesgo para Colombia tras la intervención estadounidense

De acuerdo a lo expresado por Enderson Sequera, politólogo venezolano, los grupos terroristas en mención están a la expectativa para determinar si existirá una intervención más fuerte de Estados Unidos en Venezuela, lo que les retiraría una presunta protección con la que cuenta bajo el régimen actual.

En caso de que el Gobierno de Donald Trump decida instalar a sus fuerzas militares en el país, ante la imposibilidad de trasladarse hacia otros territorios, es muy probable que estos criminales terminar migrando hacia Colombia, representando un serio problema de seguridad nacional.

Diego Molano, exministro de Defensa de Colombia, instó al Gobierno Nacional a tomar medias para evitar estos desplazamientos por la frontera. "Es un objetivo proteger a los Estados Unidos de los grupos narcoterroristas a nivel internacional".