Sujeto en presunto estado de embriaguez pateó violentamente a perrito en Segovia, Antioquia

Un indignante video ha generado gran preocupación entre la comunidad del municipio de Segovia, Antioquia, en donde un sujeto, en aparente estado de embriaguez, fue captado pateando violentamente a un perro bulldog que se encontraba deambulando por la calle.

La denuncia, publicada en redes sociales por la senadora Andrea Padilla, alertó a la comunidad del municipio y activó la búsqueda del animal que, al parecer, estaría en situación de abandono.

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¿Qué pasó con el perrito pateado en Segovia, Antioquia?

Imágenes difundidas en redes sociales dejan ver el instante en el que un sujeto, identificado como Douglas Ramos, patea a un perro bulldog que se encontraba pasando por la vía de Gaitán.

Según medios locales, el hombre también habría protagonizado un enfrentamiento con algunos de los trabajadores que adelantan labores de pavimentación en dicha vía.

“Dicen que el perrito quedó abandonado y lleva varios días deambulando, con un progresivo deterioro en su salud. Es obvio que estaba buscando cariño. Es su deber protegerlo y sancionar al gamin por maltrato animal y conductas contrarias a la convivencia”, aseguró la senadora Padilla.

Sin embargo, en la más reciente actualización del caso, se informó que el perrito logró ser ubicado y rescatado por proteccionistas del refugio animal SOS Peluditos en Apuro.

Actualmente, el perro se encuentra recibiendo cuidados y atención para su respectiva recuperación. Aquellos interesados en donar o adoptarlo tendrán que contactarse con Whitney Rosales al 3182847272.

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Ley que protege a los animales en Colombia

Según la ley 2455 del 2025, el que, por cualquier medio o procedimiento, con el ánimo de maltratar, cause lesiones que menoscaben gravemente la salud o la integridad física de un animal doméstico, amansado, silvestre vertebrado o exótico vertebrado, incurrirá en pena de prisión de 20 a 42 meses, inhabilidad especial de 1 a 3 años para el ejercicio de profesión, oficio o comercio que tenga relación con los animales.

Además, prohibición de adquisición, tenencia, cuidado y refugio de animales y multa de 15 a 30 salarios mínimos mensuales legales vigentes.