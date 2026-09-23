Alerta ambiental en Barrancabermeja: hallan cuatro manatíes antillanos muertos en el Caño San Silvestre

Una grave emergencia ambiental fue reportada en el Caño San Silvestre, en Barrancabermeja, donde pescadores artesanales encontraron cuatro manatíes antillanos sin vida, además de una preocupante mortandad de peces, garzas, babillas y patos en distintos sectores de este importante cuerpo de agua.

La denuncia fue realizada por Yuli Velásquez, presidenta de la Federación de Pescadores Artesanales de Santander (Fedepesan), quien informó que los ejemplares hallados corresponden a dos machos y dos hembras de esta especie catalogada en vía de extinción.

En el lugar hacen presencia funcionarios de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), Ecopetrol y la Corporación Autónoma Regional de Santander (CAS), entidades que adelantan las primeras inspecciones para establecer las causas de la muerte de los animales.

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Autoridades investigan las causas de la emergencia

Según relató Velásquez, los primeros reportes daban cuenta de un solo manatí muerto; sin embargo, durante los recorridos realizados por pescadores y autoridades ambientales fueron encontrados cuatro ejemplares sin vida en el afluente.

“Llegamos al área del Caño San Silvestre donde están las tuberías de Cenit. Encontramos al manatí atrapado en medio de las tuberías muerto. Realmente es lamentable y muy preocupante”, manifestó la líder de Fedepesan.

Las autoridades iniciaron la inspección de los cuerpos para definir los protocolos de análisis y determinar qué provocó la muerte de los mamíferos acuáticos, considerados una especie emblemática para los ecosistemas de humedales de la región.

Preocupa la mortandad de peces y posible contaminación del agua

El hallazgo de los manatíes ocurre apenas horas después de que comunidades pesqueras reportaran una masiva mortandad de peces en el mismo Caño San Silvestre. De acuerdo con los pescadores, este fenómeno se ha repetido durante los últimos meses y ahora se extiende a otras especies de fauna silvestre.

“Hay muchos peces muertos en este mismo año, lo habíamos reportado y ahora nos encontramos con los manatíes. Algo está pasando porque el agua se ve efectivamente abombada, se ve con características inusuales que realmente nos da tristeza e impotencia como comunidad pesquera”, señaló Velásquez.

Aunque las altas temperaturas y la disminución de los niveles de oxígeno en los espejos de agua aparecen entre las hipótesis preliminares, líderes ambientales y pescadores también denunciaron la presunta presencia de material contaminante en el afluente.

Desde el corregimiento El Llanito, la líder ambiental Yelitza Potes pidió una pronta intervención de las autoridades. “Esto es terrible. Nos duele lo que está pasando. Nuestra responsabilidad como pescadores es reportar y hacer visible esta situación, pero a las autoridades les pedimos que hagan algo y que investiguen”, afirmó.

Mientras avanzan las investigaciones, las comunidades esperan que los análisis técnicos permitan esclarecer las causas de esta emergencia ambiental que mantiene en alerta a los habitantes de Barrancabermeja y a las organizaciones dedicadas a la protección de la fauna y los ecosistemas acuáticos de la región.