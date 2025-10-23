CANAL RCN
Tres integrantes del Gaula Militar fueron heridos con arma de fuego en Bogotá

Información preliminar sugiere que un supuesto esmeraldero les habría disparado cuando intentaban capturarlo en el sector de Mazurén.

Foto: @GaulaMilitares / X
Foto: @GaulaMilitares / X

octubre 23 de 2025
02:34 p. m.
En medio de un operativo, realizado en el sector de Mazurén, norte de Bogotá, tres integrantes del Gaula Militar de Cundinamarca fueron heridos con arma de fuego, la tarde del jueves, 23 de octubre.

Información preliminar sugiere que los uniformados se disponían a capturar a un hombre, relacionado con la compra y venta de esmeraldas, que, al verse arrinconado, abrió fuego en su contra.

El sujeto, del que no se tiene mayor información, se encontraba a bordo de una camioneta y, tan pronto como disparó, intentó darse a la fuga.

Víctimas del tiroteo fueron trasladadas de emergencia para recibir atención médica:

Los integrantes de las Fuerzas Militares que resultaron heridos fueron trasladados de emergencia a centros asistenciales de la capital del país; dos de ellos a la Clínica del Trabajador y el tercero a la Clínica Cardio infantil.

De las víctimas, dos recibieron disparos en sus piernas y una más fue impactada en la zona del abdomen, pero se desconocen detalles adicionales sobre su estado de salud.

Por suerte, ningún testigo resultó herido, a pesar de que el ataque se registró en plena carrera 55 con calle 151. Una intersección que, sobre el medio día, suele ser transitada por varios vehículos.

Autoridades lograron capturar al agresor:

De momento, no se cuenta con un pronunciamiento oficial de las autoridades, pero se sabe que el sujeto fue capturado a escasos metros del lugar en el que ocurrió al ataque.

Además, unidades del Ejército, la Policía Metropolitana de Bogotá y la Fiscalía General de la Nación se presentaron en el lugar, que fue acordando, para recabar pruebas y avanzar en la investigación, mientras consiguen los testimonios de los uniformados.

El agresor fue puesto en manos de las autoridades competentes y tendrá que enfrentar su responsabilidad en los hechos que motivaron su captura y el ataque en contra de los miembros del Gaula.

