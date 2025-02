Superservicios visitará a Vanti por aumento del 36% en la tarifa del gas

El anuncio de Vanti sobre aumentar la tarifa de gas en algunas zonas ha provocado fuertes reacciones, incluyendo al Gobierno.

Por el aumento del precio del gas natural y el cambio en las fuentes de suministro, Vanti informó que el pasado 5 de febrero que la tarifa de gas en los territorios cobijados iba a aumentar hasta un 36%.

Según expuso la entidad, se necesitó gas importado para atender la demanda. Además, las nuevas fuentes de suministro en el Caribe, por lo que el tránsito hacia el centro del país implicó un incremento inevitable.

Frente a ello, el Ministerio de Minas afirmó que en diciembre indicó que había suficiente gas nacional para la demanda. Además, Ecopetrol señaló que los agentes tenían la posibilidad de asegurar cantidades de este recurso.

Por tal motivo, se le solicitó a las superintendencias de Servicios e Industria adelantar acciones en los lugares donde se iba a experimentar el alza del gas.

El presidente Gustavo Petro dijo que es una especulación y cuestionó la decisión: “Ecopetrol tiene el gas colombiano barato pero quieren importar el gas caro porque eso eleva las tarifas de energía a todos los actores del sistema eléctrico”.

Por su parte, Superservicios informó que iba a realizar visitar este 7 y el próximo 10 de febrero para verificar los motivos que llevaron a aumentar las tarifas.

Camilo Sánchez, presidente del Consejo Gremial Nacional, explicó que ninguna empresa puede dejar de cumplir sus compromisos, por lo que no se puede dejar de prestar el servicio.

Con respecto a lo mencionado por el Gobierno, sostuvo que es necesario saber en dónde está ese gas: “Nos están diciendo que en los yacimientos hay gas, pero no se está trayendo a través de los gaseoductos”.

Si no tenemos el gas y no queremos incumplir para que no nos pongan, tenemos que traer el gas importado.