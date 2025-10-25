Suspendieron permisos para portar armas en Bogotá y Cundinamarca durante el fin de semana

Para reforzar la seguridad y garantizar el orden público en la capital del país y en zonas vecinas, el Ejército anunció una medida temporal que limita el porte de armas durante el fin de semana.

La decisión forma parte de las estrategias de prevención para evitar hechos violentos en el territorio.

Ejército suspendió permisos para portar armas en Bogotá y Cundinamarca

La Décima Tercera Brigada del Ejército Nacional emitió la Resolución 00009070 de 2025, mediante la cual se suspende la vigencia de los permisos especiales para el porte de armas de fuego y armas traumáticas, tanto para personas naturales como jurídicas.

De acuerdo con la disposición oficial, la medida entrará en vigencia desde las 06:00 de la mañana del sábado 25 de octubre y se mantendrá hasta las 06:00 de la mañana del lunes 27 de octubre.

Durante este periodo quedará restringido el porte de armas en la ciudad de Bogotá, en todo el departamento de Cundinamarca y en los municipios de San Juanito y Calvario, en el Meta.

¿Qué municipios estarán exentos de la suspensión de armas?

El Ejército aclaró que cinco municipios de Cundinamarca estarán exentos de la medida. Se trata de Simijaca, Susa, Fúquene, Medina y Paratebueno, donde la resolución no tendrá aplicación.

Cabe mencionar que, la restricción no será general, pues contempla excepciones establecidas en la ley.

Entre las entidades exceptuadas se encuentran la Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría General, la Contraloría General, el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC), Migración Colombia, la Unidad Nacional de Protección (UNP), la Dirección Nacional de Inteligencia, las empresas de vigilancia y seguridad privada, y las misiones diplomáticas acreditadas en el país.

Además, la Brigada recordó que continúan vigentes las excepciones que incluyen al personal activo de la Fuerza Pública, veteranos, y profesionales oficiales de la reserva, entre otros casos contemplados dentro del marco legal.

Finalmente, el Ejército hizo un llamado a la ciudadanía para cumplir estrictamente la resolución y recordó que quienes incumplan la disposición se exponen a sanciones y a la incautación del arma.