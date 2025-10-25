Masacre en Santander: cuatro personas fueron asesinadas en medio de la madrugada en Floridablanca

En la madrugada de este sábado 25 de octubre, se registró una masacre en el municipio de Floridablanca, donde cuatro personas fueron asesinadas en circunstancias que aún son materia de investigación.

De momento, adelantan un consejo de seguridad para analizar lo ocurrido y establecer acciones inmediatas.

Cuatro personas fueron asesinadas en medio de la madrugada en Floridablanca

La madrugada de este sábado fue escenario de una nueva masacre en Santander, luego de que cuatro personas fueran halladas sin vida en una zona boscosa del asentamiento humano Villa Esperanza, en el municipio de Floridablanca.

De acuerdo a los primero reportes, las víctimas fueron encontradas con heridas de arma de fuego.

Pero hasta el momento, no se ha confirmado la identidad de los fallecidos ni se conocen detalles sobre las circunstancias en las que ocurrió el crimen.

Adelantan consejo de seguridad en Floridablanca tras nueva masacre

El hecho llevó a la Alcaldía de Floridablanca a convocar un consejo extraordinario de seguridad con presencia de la Policía, el Ejército y la Fiscalía, con el propósito de revisar la situación y adoptar medidas urgentes que garanticen la tranquilidad en la zona.

Las autoridades mantienen bajo reserva los avances de la investigación, aunque una de las hipótesis iniciales señala que el hecho podría estar relacionado con un ajuste de cuentas.