Taller clandestino con partes de fusil y explosivos fue ubicado en el barrio Mazurén

Este hallazgo llevó a la Fiscalía a ordenar un allanamiento inmediato en el inmueble, donde residía un ciudadano propietario de un club de tiro.

diciembre 01 de 2025
06:54 a. m.
En una operación conjunta con la Agencia de Investigaciones de Seguridad Nacional de Estados Unidos (HSI) y la Fiscalía General de la Nación, la Policía Fiscal y Aduanera (Polfa) desmanteló un taller clandestino dedicado al recalce de munición en un apartamento del barrio Masurén, al norte de Bogotá.

El Teniente Coronel Diego Alfonso García Castañeda informó que la acción se realizó “en cumplimiento de la política de seguridad, defensa y convivencia ciudadana y en el marco de la acción simultánea transnacional liderada por Ameripol denominada Fénix”.

Fiscalía ordenó allanamiento en Bogotá tras hallazgo de cañones de fusil M4

La operación se originó tras una alerta internacional de la HSI, que permitió identificar una pantalla de computador procedente de Estados Unidos. En su interior se ocultaban “dos cañones para fusil de asalto M4 con sus respectivos cerrojos”.

Este hallazgo llevó a la Fiscalía a ordenar un allanamiento inmediato en el inmueble, donde residía un ciudadano propietario de un club de tiro. Según las investigaciones, el hombre habría utilizado sus permisos y experiencia en el gremio para ingresar ilegalmente armas y partes desde Estados Unidos, evadiendo controles aduaneros.

Operativo revela arsenal ilegal y material inflamable en conjunto residencial

Durante el operativo, las autoridades hallaron en el apartamento una serie de elementos que representaban un alto riesgo para los residentes del edificio. Entre ellos se encontraba una pistola calibre 9 mm, junto con 4.943 vainillas y 1.406 proyectiles, además de 589 cartuchos de diferentes calibres.

También fueron incautados 5.900 gramos de pólvora y 3.550 gramos de fulminantes, materiales altamente inflamables, así como 3.400 tacos plásticos para escopeta y 1.950 gramos de perdigones. El allanamiento permitió además la recuperación de 54 partes y accesorios para armas de fuego y 12 proveedores, evidenciando la magnitud del taller clandestino y el riesgo que implicaba su funcionamiento dentro de un conjunto residencial.

La Policía advirtió que “la actividad de recalzar munición constituye el tipo penal de fabricación, tráfico y porte de armas y municiones de uso privativo de las fuerzas armadas”, además de representar un grave peligro para la comunidad, al manipular explosivos de forma artesanal dentro de un conjunto residencial habitado por familias.

