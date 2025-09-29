CANAL RCN
Colombia

¡Siguió temblando masivamente en Colombia hoy 29 de septiembre de 2025! Atento al reporte

El Servicio Geológico Colombiano especificó las magnitudes, las profundidades y los epicentros. Estos son los detalles completos.

Foto: Servicio Geológico Colombiano.

Noticias RCN

septiembre 29 de 2025
02:18 p. m.
El Servicio Geológico Colombiano ha reportado que se han presentado al menos cinco temblores a lo largo del día.

El primero fue a las 3:34 de la mañana, mientras que el último, con corte hasta las 2:15 de la tarde, fue a las 10:44 a.m.

¿En dónde han sido los epicentros? ¿Qué magnitudes han tenido los temblores de este 29 de septiembre de 2025 en Colombia? Descubra los detalles completos aquí en Noticias RCN.

Este ha sido el último temblor que se ha presentado en Colombia hoy 29 de septiembre de 2025

  • 10:44 a.m.

Epicentro: El Playón, Santander.

Magnitud: 3.4.

Profundidad: 129 kilómetros.

Municipios cercanos: a 5 kilómetros de El Playón (Santander), a 20 de La Esperanza (Norte de Santander) y a 28 de Sabana de Torres (Santander).

Intensidad percibida: 2 (apenas sentido).

¿Qué otros temblores se han reportado en Colombia hoy 29 de septiembre de 2025?

  • 3:34 a.m.

Epicentro: San Vicente del Chucurí, Santander.

Magnitud: 2.1.

Profundidad: 125 kilómetros.

Municipios cercanos: a 7 kilómetros de San Vicente de Chucurí (Santander), a 8 de Betulia (Santander) y a 27 de El Carmen (Santander).

  • 4:10 a.m.

Epicentro: Susa, Cundinamarca.

Magnitud: 2.0.

Profundidad: 124 kilómetros.

Municipios cercanos: a 3 kilómetros de Fúquene (Cundinamarca), a 4 de Susa (Cundinamarca) y a 13 de Carmen de Carupa (Cundinamarca).

  • 7:01 a.m.

Epicentro: Zapatoca, Santander.

Magnitud: 2.0.

Profundidad: 144 kilómetros.

Municipios cercanos: a 9 kilómetros de Zapatoca (Santander), a 12 de Los Santos (Santander) y a 14 de Betulia (Santander).

  • 9:19 a.m.

Epicentro: Yondó, Antioquia.

Magnitud: 2.4.

Profundidad: 87 kilómetros.

Municipios cercanos: a 13 kilómetros de Yondó (Casabe) (Antioquia), a 22 de Barrancabermeja (Santander) y a 38 de Cantagallo (Bolívar).

En Venezuela se presentó un temblor de más de 3.0 de magnitud hoy 29 de septiembre de 2025

Aparte de los temblores que se han presentado en Colombia, en la madrugada hubo uno que tuvo como epicentro a Venezuela, pero se alcanzó a sentir en nuestro país.

Los datos completos son:

  • 3:36 a.m.

Epicentro: Venezuela.

Magnitud: 3.4.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 26 kilómetros de Bachaquero (Zulia, Venezuela), a 29 de San Timoteo (Zulia, Venezuela) y a 61 de Tía Juana (Zulia, Venezuela).

Intensidad percibida: 2 (apenas sentido).

 

