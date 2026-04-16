Atención: de nuevo tembló en Colombia hoy 16 de abril de 2026

Durante este jueves 16 de abril de 2026 se han presentado temblores en varias zonas de Colombia.

El primero se detectó en el océano Pacífico, mientras que el más reciente en Valle del Cauca. ¿De cuánto han sido las magnitudes? ¿Dónde se han presentado los otros movimientos telúricos? Descubra los detalles completos aquí en noticias RCN.

Así fue el temblor que se presentó en el océano Pacífico y se sintió en Colombia hoy 16 de abril de 2026

12:35 a.m.

Epicentro: océano Pacífico.

Magnitud: 2.0.

Profundidad: 58 kilómetros.

Municipios cercanos: a 70 kilómetros de Buenaventura (Valle del Cauca), a 73 de El Litoral Del San Juan (Chocó) y a 97 de Timbiquí (Cauca).

¿Qué otros temblores se han sentido en Colombia hoy 16 de abril de 2026?

1:08 a.m.

Epicentro: Villa del Caro, Norte de Santander.

Magnitud: 2.0.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 4 kilómetros de Villa Caro (Norte de Santander), a 12 de Lourdes (Norte de Santander) y a 15 de Bucarasica (Norte de Santander).

1:27 a.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 2.1.

Profundidad: 142 kilómetros.

Municipios cercanos: a 2 kilómetros de Jordán (Santander), a 3 de Los Santos (Santander) y a 9 de Aratoca (Santander).

1:33 a.m.

Epicentro: Guachetá, Cundinamarca.

Magnitud: 2.2.

Profundidad: 123 kilómetros.

Municipios cercanos: a 6 kilómetros de Fúquene (Cundinamarca), a 7 de Guachetá (Cundinamarca) y a 9 de Susa (Cundinamarca).

2:29 a.m.

Epicentro: Rionegro, Santander.

Magnitud: 2.0.

Profundidad: 122 kilómetros.

Municipios cercanos: a 12 kilómetros de El Playón (Santander), a 15 de Suratá (Santander) y a 16 de Matanza (Santander).

2:43 a.m.

Epicentro: Sucre, Santander.

Magnitud: 2.3.

Profundidad: 99 kilómetros.

Municipios cercanos: a 15 kilómetros de La Belleza (Santander), a 20 de Florián (Santander) y a 24 de El Peñón (Santander).

2:57 a.m.

Epicentro: La Paz, Santander.

Magnitud: 2.4.

Profundidad: 124 kilómetros.

Municipios cercanos: a 2 kilómetros de La Paz (Santander), a 10 de Aguada (Santander) y a 13 de San Benito (Santander).

4:09 a.m.

Epicentro: Ansermanuevo, Valle del Cauca.

Magnitud: 3.0.

Profundidad: 97 kilómetros.

Municipios cercanos: a 6 kilómetros de Argelia (Valle del Cauca), a 12 de El Cairo (Valle del Cauca) y a 14 de Ansermanuevo (Valle del Cauca).

4:11 a.m.

Epicentro: Piedecuesta, Santander.

Magnitud: 2.0.

Profundidad: 144 kilómetros.

Municipios cercanos: a 10 kilómetros de Cepitá (Santander), a 15 de Guaca (Santander) y a 16 de San Andrés (Santander).

4:16 a.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 2.6.

Profundidad: 143 kilómetros.

Municipios cercanos: a 5 kilómetros de Los Santos (Santander), a 7 de Jordán (Santander) y a 12 de Villanueva (Santander).

5:06 a.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 2.1.

Profundidad: 146 kilómetros.

Municipios cercanos: a 2 kilómetros de Los Santos (Santander), a 5 de Jordán (Santander) y a 13 de Aratoca (Santander).

5:25 a.m.

Epicentro: Carmen del Carupa, Cundinamarca.

Magnitud: 2.0.

Profundidad: 121 kilómetros.

Municipios cercanos: a 6 kilómetros de Carmen de Carupa (Cundinamarca), a 7 de Sutatausa (Cundinamarca) y a 9 de Villa de San Diego De Ubaté (Cundinamarca).

9:44 a.m.

Epicentro: Riosucio, Chocó.

Magnitud: 2.1.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 39 kilómetros de Carmen del Darién (Chocó), a 40 de Riosucio (Chocó) y a 49 de Juradó (Chocó).

10:44 a.m.

Epicentro: Cartago, Valle del Cauca.

Magnitud: 2.5.

Profundidad: 49 kilómetros.

Municipios cercanos: a 3 kilómetros de Ansermanuevo (Valle del Cauca), a 6 de Cartago (Valle del Cauca) y a 16 de La Virginia (Risaralda).

10:58 a.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 2.5.

Profundidad: 142 kilómetros.

Municipios cercanos: a 3 kilómetros de Jordán (Santander), a 4 de Los Santos (Santander) y a 8 de Aratoca (Santander).

11:21 a.m.

Epicentro: Jordán, Santander.

Magnitud: 2.3.

Profundidad: 137 kilómetros.

Municipios cercanos: a 4 kilómetros de Jordán (Santander), a 5 de Los Santos (Santander) y a 8 de Villanueva (Santander).

2:00 p.m.

Epicentro: Calima, Valle del Cauca.

Magnitud: 2.2.

Profundidad: 40 kilómetros.

Municipios cercanos: a 23 kilómetros de Restrepo (Valle del Cauca), a 23 de Dagua (Valle del Cauca) y a 28 de Calima (Valle del Cauca).