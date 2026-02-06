Capturan a alias Gabito, presunto responsable de masacre de mineros en Sinaloa

El gobierno de México informó este martes la captura de Gabriel “N”, alias Gabito, señalado como integrante de la facción del cártel de Sinaloa controlada por los hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán.

Según la Secretaría de Seguridad, el detenido estaría vinculado al secuestro y asesinato de 10 trabajadores de la minera canadiense Vizsla Silver, ocurrido en enero pasado en el municipio de Concordia, estado de Sinaloa.

Alias Gabito, jefe de “Los Menores”

La autoridad describió a Gabriel “N” como “generador de violencia” y jefe regional de la banda Los Menores. “Se le vincula con el homicidio de seis trabajadores y cuatro proveedores de una empresa minera ocurrido en enero de este año”, indicó la dependencia en su cuenta de X. Además, se le investiga por secuestro, extorsión, homicidio y delitos contra la salud.

Durante el operativo, las fuerzas de seguridad incautaron armas, municiones, drogas, dinero en efectivo y un vehículo.

Víctimas confundidas en guerra interna del cártel

Los trabajadores de Vizsla Silver —entre ellos ingenieros y geólogos— fueron retenidos el 23 de enero por un comando armado. Posteriormente, sus restos fueron hallados en fosas clandestinas tras una búsqueda en la que participaron más de 1.000 efectivos.

De acuerdo con las autoridades, las víctimas fueron confundidas por integrantes de un grupo rival en medio de la guerra intestina que desde septiembre de 2024 enfrenta a facciones del cártel de Sinaloa, organización designada como terrorista por Washington.