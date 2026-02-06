CANAL RCN
Internacional

Capturan a alias Gabito, presunto responsable de masacre de mineros en Sinaloa

Las fuerzas de seguridad también incautaron armas, municiones, drogas, dinero en efectivo y un vehículo. Víctimas confun

Capturados
FOTO: Freepik

Noticias RCN

AFP

junio 02 de 2026
02:41 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

El gobierno de México informó este martes la captura de Gabriel “N”, alias Gabito, señalado como integrante de la facción del cártel de Sinaloa controlada por los hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán.

Aerolíneas mexicanas están restringiendo a viajeros provenientes de ciertos países: ¿cuáles son y por qué?
RELACIONADO

Aerolíneas mexicanas están restringiendo a viajeros provenientes de ciertos países: ¿cuáles son y por qué?

Según la Secretaría de Seguridad, el detenido estaría vinculado al secuestro y asesinato de 10 trabajadores de la minera canadiense Vizsla Silver, ocurrido en enero pasado en el municipio de Concordia, estado de Sinaloa.

Alias Gabito, jefe de “Los Menores”

La autoridad describió a Gabriel “N” como “generador de violencia” y jefe regional de la banda Los Menores. “Se le vincula con el homicidio de seis trabajadores y cuatro proveedores de una empresa minera ocurrido en enero de este año”, indicó la dependencia en su cuenta de X. Además, se le investiga por secuestro, extorsión, homicidio y delitos contra la salud.

Estos son los zapatos secretos con los que migrantes intentan burlar la frontera de EE. UU. : no dejan huella
RELACIONADO

Estos son los zapatos secretos con los que migrantes intentan burlar la frontera de EE. UU. : no dejan huella

Durante el operativo, las fuerzas de seguridad incautaron armas, municiones, drogas, dinero en efectivo y un vehículo.

Víctimas confundidas en guerra interna del cártel

Los trabajadores de Vizsla Silver —entre ellos ingenieros y geólogos— fueron retenidos el 23 de enero por un comando armado. Posteriormente, sus restos fueron hallados en fosas clandestinas tras una búsqueda en la que participaron más de 1.000 efectivos.

Se prenden las alarmas antes del Mundial: alertan riesgo de lavado de dinero y trata de personas
RELACIONADO

Se prenden las alarmas antes del Mundial: alertan riesgo de lavado de dinero y trata de personas

De acuerdo con las autoridades, las víctimas fueron confundidas por integrantes de un grupo rival en medio de la guerra intestina que desde septiembre de 2024 enfrenta a facciones del cártel de Sinaloa, organización designada como terrorista por Washington.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Estados Unidos

“Ha sido problemático”: Marco Rubio vuelve a referirse al presidente Gustavo Petro

Ecuador

Así luce la frontera con Ecuador tras el levantamiento de los aranceles a productos colombianos

Tiroteo en Estados Unidos

Hombre asesinó a seis de sus familiares y luego fue hallado muerto en Estados Unidos

Otras Noticias

Trabajo

Freno en seco a las empresas que hacen esta recurrente práctica con sus trabajadores

Conozca el límite que tienen las empresas a la hora de realizar este proceso.

Bogotá

“Enguayabados” y en ropa interior, integrantes de banda dedicada al hurto de motos trataron de huir por los tejados en Bogotá

Las autoridades lograron llevar a prisión a sus cinco integrantes, por los delitos de hurto y concierto para delinquir.

Enfermedades

Ministerio de Salud aclaró la situación actual en Colombia ante el brote internacional de Ébola

James Rodríguez

"¡La Selección Colombia es de todos!": James Rodríguez

Viral

Alejandro Fernández preocupó a sus fanáticos por el color de su lengua: ¿a qué se debe?