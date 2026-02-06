Así cerró el dólar este 2 de junio de 2026: alcanzó su nivel más bajo en más de un mes

El dólar volvió a dar de qué hablar en Colombia este martes 2 de junio de 2026. La moneda estadounidense registró una importante caída frente a jornadas anteriores y alcanzó su nivel más bajo en más de un mes.

La Tasa Representativa del Mercado (TRM) para la jornada se ubicó en $3.560,24, lo que significó una disminución de $117,91 frente al día anterior, equivalente a una caída de 3,21 %. Además, el precio oficial del dólar no registraba un nivel tan bajo desde el pasado 27 de abril.

Por su parte, en las negociaciones del mercado cambiario, la divisa cerró en $3.562,22, apenas $1,98 por encima de la TRM establecida para el día.

Así se movió el dólar durante la jornada

La sesión cambiaria tuvo una importante actividad. Según los datos del mercado, se realizaron 2.366 transacciones por un valor total de US$1.779 millones.

Durante el día, el dólar alcanzó un precio mínimo de $3.533,33 y un máximo de $3.583,72, reflejando las variaciones habituales de la moneda a lo largo de la jornada.

Comparación del dólar con semanas y meses anteriores

Los indicadores muestran que el dólar continúa perdiendo terreno en Colombia. Frente al mismo día de la semana pasada, la cotización disminuyó 2,91 %, mientras que en comparación con hace un mes registró una caída de 2,12 %.

La diferencia es aún mayor al revisar el comportamiento anual. Frente al inicio de 2026, la moneda estadounidense acumula una reducción de $196,84, equivalente a 5,24 %. Asimismo, comparado con el mismo día de 2025, el dólar ha bajado $588,48, lo que representa una disminución de 14,18 %.

Este comportamiento mantiene la atención sobre la evolución del mercado cambiario y sus posibles efectos en distintos sectores de la economía colombiana.