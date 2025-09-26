¡Volvió a temblar masivamente en Colombia hoy 26 de septiembre de 2025! Este es el reporte

El Servicio Geológico Colombiano ha reportado al menos 10 temblores en el país, con corte hasta las 8:00 de la noche.

Según el análisis, el más reciente se presentó a las 2:43 de la tarde, en Santander. ¿De cuánto fue la magnitud? ¿En dónde han sido los otros epicentros? Descubra los detalles completos aquí en Noticias RCN.

Así fue el temblor de 3.8 de magnitud en Colombia hoy 26 de septiembre de 2025

2:43 p.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud. 3.8.

Profundidad: 141 kilómetros.

Municipios cercanos: a 10 kilómetros de Los Santos (Santander), a 11 de Zapatoca (Santander) y a 16 de Betulia (Santander).

Estos son los otros temblores que se han presentado en Colombia hoy 26 de septiembre de 2025

12:45 a.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 2.3.

Profundidad: 139 kilómetros.

Municipios cercanos: a 6 kilómetros de Los Santos (Santander), a 8 de Jordán (Santander) y a 14 de Zapatoca (Santander).

1:13 a.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 2.0.

Profundidad: 131 kilómetros.

Municipios cercanos: a 4 kilómetros de Jordán (Santander), a 4 de Los Santos (Santander) y a 14 de Aratoca (Santander).

2:30 a.m.

Epicentro: La Dorada, Caldas.

Magnitud: 2.0.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 13 kilómetros de Puerto Salgar (Cundinamarca), a 13 de La Dorada (Caldas) y a 32 de Victoria (Caldas).

3:49 a.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 2.0.

Profundidad: 136 kilómetros.

Municipios cercanos: a 10 kilómetros de Zapatoca (Santander), a 10 de Los Santos (Santander) y a 12 de Villanueva (Santander).

4:22 a.m.

Epicentro: Cumbitara, Nariño.

Magnitud: 2.0.

Profundidad: 117 kilómetros.

Municipios cercanos: a 1 kilómetro de Cumbitara (Nariño), a 14 de Policarpa (Nariño) y a 20 de La Llanada (Nariño).

5:08 a.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 2.0.

Profundidad: 138 kilómetros.

Municipios cercanos: a 5 kilómetros de Jordán (Santander), a 6 de Los Santos (Santander) y a 13 de Barichara (Santander).

10:49 a.m.

Epicentro: Zapatoca, Santander.

Magnitud: 2.5.

Profundidad: 130 kilómetros.

Municipios cercanos: a 4 kilómetros de Betulia (Santander), a 7 de Zapatoca (Santander) y a 25 de Los Santos (Santander).

11:59 a.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 2.4.

Profundidad: 141 kilómetros.

Municipios cercanos: a 5 kilómetros de Los Santos (Santander), a 8 de Jordán (Santander) y a 15 de Zapatoca (Santander).

1:50 p.m.

Epicentro: Zapatoca, Santander.

Magnitud: 2.0.

Profundidad: 137 kilómetros.

Municipios cercanos: a 12 kilómetros de Betulia (Santander), a 13 de Zapatoca (Santander) y a 18 de Jordán (Santander).

3:14 p.m.

Epicentro: Villanueva, Santander.

Magnitud: 2.0.

Profundidad: 143 kilómetros.

Municipios cercanos: a 6 kilómetros de Villanueva (Santander), a 7 de Jordán (Santander) y a 12 de Barichara (Santander).