Habló la esposa de Diógenes Quintero, fallecido en accidente aéreo: “No sé qué hacer sin él”

Diana Riveros dio unas desgarradoras palabras este jueves 29 de enero cerca a las instalaciones de la Fiscalía en Cúcuta.

Nicolás Martínez Sánchez

enero 29 de 2026
12:08 p. m.
El país está de luto por el trágico accidente aéreo ocurrido en la tarde del miércoles 28 de enero en Norte de Santander. Una aeronave que cubría la ruta Cúcuta – Ocaña colapsó y se accidentó, dejando el saldo de 15 fallecidos.

La aeronave era de Satena y entre los pasajeros estaba Diógenes Quintero, congresista con curul de paz que estaba a la espera de las elecciones legislativas. Falleció a los 36 años.

Diógenes Quintero murió a los 36 años

El despegue se dio a las 11:42 a.m., pero se perdió contacto a las 11:54 a.m. Pasadas las 2:00 p.m., se confirmó el siniestro en Curasica, Playa de Belén.

Quintero era candidato a la Cámara por el partido de La U y hace tan solo un par de semanas se había inscrito. Desde 2022, estaba en el órgano legislativo contribuyéndole a las víctimas de desplazamiento forzado.

Diana Riveros, esposa del parlamentario, conversó con Noticias RCN. Lo recordó por ser caballero, un hombre especial, conciliador y abierto al diálogo: “Tenía las posibilidades de ser cualquier otra cosa y lo logró (…) Lo más triste es que murió el mismo día del papá (12 años atrás)”.

Congresista murió el mismo día de su papá

El representante era papá de un bebé de un año y una niña de cuatro. “No se negaba a dar amor y cariño. Con sus palabras de siempre subirles la autoestima. Lo voy a extrañar demasiado, no sé qué voy a hacer con él”.

Su pareja contó que iba a tener una agenda en Ocaña hasta finales de la semana, para después tener reuniones importantes en el marco de su campaña. También recalcó el cariño que la gente le tenía en la región.

Él era su defensor, vivía por su pueblo y su gente. Quería hacer un cambio y lograr los proyectos de ley enfocados en los derechos humanos. Es una gran pérdida para el departamento y para Colombia.

