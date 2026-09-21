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Exfuncionaria de la alcaldía de Daniel Quintero pidió salir de la cárcel: ¿Qué decidió la jueza?

María Yaneth Rúa es una de las principales salpicadas en el presunto escándalo de corrupción relacionada con la gestión del exalcalde.

María Fernanda Correa

septiembre 21 de 2026
08:53 a. m.
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María Yaneth Rúa, figura clave en el caso por presunta corrupción durante la gestión del exalcalde de Medellín Daniel Quintero, sigue en prisión tras una reciente decisión judicial.

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Cabe recordar que la exfuncionaria había solicitado recuperar su libertad alegando problemas de salud y su disposición a colaborar con las autoridades; pero la jueza Laura Rueda Castro negó la petición.

Jueza negó la petición de la defensa de Rúa

Rúa era la supervisora de seis contratos celebrados entre el Valle de Aburrá y Bomberos de Itagüí por un valor superior a los 17.000 millones de pesos. La Fiscalía investiga su papel en presuntas irregularidades en la ejecución de acuerdos y el uso de recursos públicos.

Durante la audiencia, el abogado argumentó que su representada sufre de ansiedad y problemas endocrinos. Además, señaló que por el tiempo que lleva detenida, ya no representa un peligro para la comunidad.

En ese orden de ideas, solicitó cambiar la prisión por detención domiciliaria. Sin embargo, la jueza consideró que los informes médicos presentados no eran suficientes para justificar la medida.

¿Qué pasará con Miguel Quintero?

Aunque la exfuncionaria está colaborando con la justicia en relación con el delito de peculado, la investigación continúa por el presunto interés indebido en la celebración de contratos.

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La magistrada determinó que esta colaboración no es motivo suficiente para suspender la medida de aseguramiento.

Paralelamente, Miguel Quintero Calle, hermano del exalcalde de Medellín, tiene programada una audiencia decisiva para las 2:00 p.m. del lunes 21 de septiembre. Un juez deberá determinar si lo envía a prisión, luego que la Fiscalía lo señalara como presunto cerebro criminal en la desviación e irregularidades de seis contratos que salpican a Rúa.

Este contenido fue creado con apoyo de una inteligencia artificial y revisado por un periodista del equipo de Noticias RCN.

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