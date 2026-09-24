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Se amplía la baraja de nombres en el Pacto Histórico para 2027 tras revelación de posibles candidatos

En Bogotá, fuentes políticas aseguran que Camilo Romero estaría evaluando ingresar a la competencia por la Alcaldía.

Noticias RCN

septiembre 24 de 2026
08:52 p. m.
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La revelación de los nombres que estarían siendo considerados por sectores del Pacto Histórico para las elecciones regionales y locales de 2027 sigue generando reacciones entre dirigentes, militantes y movimientos aliados.

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Aunque desde distintos sectores han cuestionado la información y han surgido nuevas aspiraciones, fuentes políticas insisten en que la baraja inicial continúa vigente mientras avanzan las conversaciones internas de cara a una eventual consulta.

Según lo informado en el Termómetro Político, entre los nombres que se analizan para encabezar candidaturas figuran Francia Márquez para Cali, Alex López para la Gobernación del Valle del Cauca, Gustavo Bolívar para Cundinamarca, Armando Benedetti para Barranquilla, Mario Fernández Alcocer para Sucre y una eventual candidatura de Gustavo Petro o Claudia López para la Alcaldía de Bogotá.

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Sin embargo, desde distintos sectores de la coalición han aclarado que estos no serían los únicos nombres en consideración. La estrategia contemplaría una consulta programada para marzo entre los aspirantes del denominado Frente Amplio por la Vida, espacio en el que confluyen además movimientos como La Fuerza de la Paz, AICO y MAIS.

Nuevas aspiraciones entran en la conversación

Tras conocerse la primera lista de posibles candidatos, comenzaron a surgir otros nombres interesados en competir dentro de las consultas del bloque progresista.

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En Bogotá, fuentes políticas aseguran que Camilo Romero estaría evaluando ingresar a la competencia por la Alcaldía, aunque también ha sido mencionado como posible aspirante a la Gobernación de Nariño.

A la vez, Carlos Carrillo, exdirector de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), tendría la intención de aspirar por una vía disidente, ante su desacuerdo con una eventual candidatura de Claudia López o Gustavo Petro.

En el Valle del Cauca persisten discusiones internas. Sectores cercanos a Alfredo Mondragón y Wilson Arias consideran que aún no existe consenso alrededor de Alex López, mientras algunos dirigentes señalan que tampoco se ha tenido en cuenta al senador Alejandro Campo dentro de las conversaciones preliminares.

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A pesar de los movimientos internos y de las nuevas voces que buscan espacio en la contienda, las fuentes consultadas sostienen que el listado inicialmente revelado continúa siendo una de las principales referencias dentro de las discusiones estratégicas de la coalición.

Medellín, Cali y Ecopetrol también mueven el tablero

Las aspiraciones políticas también comienzan a tomar forma en otras ciudades del país. En Medellín, el concejal Andrés Tobón, quien fue el candidato más votado del movimiento Creemos en las pasadas elecciones, tendría interés en disputar la Alcaldía de la capital antioqueña.

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Por su parte, en Cali se fortalece la carrera electoral con la confirmación de que la exgobernadora del Valle del Cauca, Clara Luz Roldán, sería la carta del Partido de la U para la Alcaldía.

En medio de este ambiente preelectoral, otra noticia llamó la atención este jueves. La junta directiva de Ecopetrol eligió a Joaquín Gutiérrez como nuevo presidente de la compañía.

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Aunque la presentación oficial está prevista para este viernes, comenzó a circular una invitación a un evento denominado "El renacer de Ecopetrol", programado para las 5:00 de la tarde en la Quinta de San Pedro Alejandrino, en Santa Marta.

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