CANAL RCN
Colombia

Tensión en la Corte por presunta campaña interna

Fuentes internas alertan sobre presuntas maniobras de dos magistrados para favorecer candidatos en la elección del Consejo Superior de la Judicatura.

Foto: Noticias RCN

Noticias RCN

noviembre 25 de 2025
05:39 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Dentro de la Corte Constitucional habría preocupación por el papel que estarían desempeñando la magistrada Natalia Ángel y el magistrado Miguel Polo Rosero en el proceso de votación para escoger al próximo magistrado del Consejo Superior de la Judicatura, cargo estratégico que manejará cerca de 12 billones de pesos del presupuesto de la Rama Judicial.

Exclusivo | Captura de alias Marcos, hombre cercano a 'Calarcá', se habría caído por filtraciones de información del Ejército
RELACIONADO

Exclusivo | Captura de alias Marcos, hombre cercano a 'Calarcá', se habría caído por filtraciones de información del Ejército

Se asegura que la magistrada Ángel estaría promoviendo la aspiración de Juanita Durán, exfuncionaria de la Fiscalía durante la administración de Eduardo Montealegre y cercana al exministro de Educación Alejandro Gaviria. Por su parte, Polo Rosero habría compartido artículos entre colegas para afectar la imagen de otra aspirante, lo que ha generado inquietud por la posible influencia en las deliberaciones internas.

Hablan de “campaña sucia” dentro del alto tribunal

Los magistrados consultados advierten que la contienda estaría marcada por señalamientos contra candidatos rivales, una práctica que consideran inédita en elecciones de este tipo. “El proceso debería estar definido por la experiencia, la capacidad de gestión y el mérito, no por chismes o maniobras internas”, señalan.

Una elección bajo la lupa

La vacante en el Consejo Superior de la Judicatura se definirá en las próximas semanas, y la controversia podría profundizar la división interna. La expectativa es alta por la influencia que tendrá este cargo en decisiones administrativas clave de toda la Rama Judicial, mientras los magistrados llaman a garantizar un proceso limpio y transparente.

Corte Suprema toma decisión clave sobre fusión del Pacto Histórico: estos son los detalles
RELACIONADO

Corte Suprema toma decisión clave sobre fusión del Pacto Histórico: estos son los detalles

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Violencia de género

Violencia digital contra mujeres y niñas: “No es distinta, es la misma violencia de género histórica”

Animales

Bogotá crea la mesa distrital para prevenir el atropellamiento de más animales en las vías

Paramilitares

Defensa de Santiago Uribe impugnará su condena a 28 años por el caso ‘Los Doce Apóstoles’

Otras Noticias

Millonarios

Millonarios prepara la desvinculación de uno de sus jugadores extranjeros

Millonarios define su primera baja extranjera: jugador estaría a un paso de terminar contrato, tras bajo rendimiento deportivo.

Tecnología

Acoso telefónico a mujeres sigue en aumento en Colombia

Truecaller reveló un estudio que muestra cifras preocupantes sobre llamadas acosadoras dirigidas a mujeres en el país.

Bogotá

Estos son los barrios más inseguros de Bogotá, según la IA

Cuidado personal

¿Ejercicio en la mañana o en la noche? Estudio reveló la respuesta

Estados Unidos

EE. UU. pide investigación por presuntos vínculos entre funcionarios del Gobierno y disidencias de las FARC