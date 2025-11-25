Tensión en la Corte por presunta campaña interna

Dentro de la Corte Constitucional habría preocupación por el papel que estarían desempeñando la magistrada Natalia Ángel y el magistrado Miguel Polo Rosero en el proceso de votación para escoger al próximo magistrado del Consejo Superior de la Judicatura, cargo estratégico que manejará cerca de 12 billones de pesos del presupuesto de la Rama Judicial.

Se asegura que la magistrada Ángel estaría promoviendo la aspiración de Juanita Durán, exfuncionaria de la Fiscalía durante la administración de Eduardo Montealegre y cercana al exministro de Educación Alejandro Gaviria. Por su parte, Polo Rosero habría compartido artículos entre colegas para afectar la imagen de otra aspirante, lo que ha generado inquietud por la posible influencia en las deliberaciones internas.

Hablan de “campaña sucia” dentro del alto tribunal

Los magistrados consultados advierten que la contienda estaría marcada por señalamientos contra candidatos rivales, una práctica que consideran inédita en elecciones de este tipo. “El proceso debería estar definido por la experiencia, la capacidad de gestión y el mérito, no por chismes o maniobras internas”, señalan.

Una elección bajo la lupa

La vacante en el Consejo Superior de la Judicatura se definirá en las próximas semanas, y la controversia podría profundizar la división interna. La expectativa es alta por la influencia que tendrá este cargo en decisiones administrativas clave de toda la Rama Judicial, mientras los magistrados llaman a garantizar un proceso limpio y transparente.