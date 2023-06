Termómetro Político: fueron admitidas tres tutelas contra Agmeth Escaf

Hoy, en una nueva emisión de El Termómetro Político, el Pacto Histórico volvió a estar en el ojo del huracán. Esta vez gracias al presidente de la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes, Agmeth Escaf.

No deje de leer: Corte Suprema cita al senador del Centro Democrático Ciro Ramírez, por presuntos hechos de corrupción.

El Termómetro supo que ya fueron admitidas tres tutelas contra Escaf y la mesa directiva. La primera es la del representante de Cambio Radical Jairo Cristo, quien asegura que fue irregular la votación de los impedimentos.

Por la misma razón, le acaban de aceptar la tutela al representante liberal Hugo Archila y la última, la del representante de La U Víctor Manuel Salcedo, quien reitera que le violaron sus derechos porque le impidieron participar en la discusión y presentar la ponencia alternativa en la reforma a la Salud.

Por otra parte, el pulso de este termómetro se incrementa con las mesas directivas. Generalmente, para esta temporada legislativa ya se sabe quién va a llegar a las presidencias de Cámara y Senado, pero la legislatura cerró con los ánimos tan caldeados que los partidos decidieron tomar un respiro y aplazar la discusión.

No obstante, este plazo no tardaría mucho. En cuanto a la presidencia a la Cámara, la pelea es entre tres liberales: el primero es Andrés Calle, quien tiene el beneplácito del Gobierno, pero el expresidente César Gaviria ya no lo ve con tan buenos ojos.

Adicionalmente, algunas bancadas de oposición sienten que no se les daría garantías. Julián Peinado también está en este sonajero, pero con él pasa todo lo contrario: es de los afectos del expresidente César Gaviria, pero su nombre no cala en la Casa de Nariño.

El que entra en la tercería es Carlos Ardila, que anda por la vía del medio: ni tan gobiernista, ni tan antipetrista. Literal, es una disputa al ‘rojo vivo’.

El termómetro finaliza en La Guajira, en la posesión de Francia Márquez como ministra de la Igualdad. No obstante, para este gran nombramiento se les había olvidado un pequeño detalle: publicar la hoja de vida, algo que parece de forma pero es jurídicamente obligatorio.

Le recomendamos: Gobernadores piden controlar la violencia ejercida por grupos armados en las regiones.

Para resolver el tema logístico, decidieron convertir el evento de mañana en un acto simbólico en el que se presentarán los decretos que reglamentan el funcionamiento del Ministerio, pero tampoco están listos los viceministerios, que son los que más adelante definirán donde operarán territorialmente.

Adicionalmente, hay un dato importante que no puede pasar inadvertido en este asunto: el presidente, quien está en una gran visita en La Guajira, decidió que desde hoy no se quedará allá en las noches, sino que vendrá a dormir en Bogotá para regresar al día siguiente y así será hasta el sábado.