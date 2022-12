“Yo le dije que no se fuera para el Ejército, pero él insistió”: hermano de soldado asesinado en Cauca

Luego del brutal ataque contra el Ejército que se registró en el Cauca, finalmente, este 7 de diciembre, los cuerpos de los jóvenes soldados que fueron acribillados en el municipio de Munchique, llegaron a la sede de Medicina Legal. Lugar donde serán entregados a sus seres queridos.

Uno de los uniformados muertos es Esleider Portocarrero de 20 años y quien estaba a poco tiempo de finalizar su servicio militar.

"Era muy noble. Le gustaba mucho jugar fútbol, se consideraba como Neymar, muy bueno”, indicó, entre lágrimas, Katherine Portocarrero, hermana de soldado asesinado.

Por su parte, Sebastián Portocarrero, también hermano del soldado asesinado, señaló que “él estaba feliz. Nosotros hablábamos mucho cuando él estaba en de centinela”.

El lunes, horas antes del cobarde ataque, fue el último día en que sus familiares hablaron con él.

“Él quiso irse para el Ejército y yo le dije que no, que no me gustaba que se fuera para allá por lo que estaba pasando el país, pero él así quiso”, agregó el hermano.

Entretanto, en la clínica Valle del Lili permanecen los ocho uniformados que resultaron heridos tras el ataque. Según información, dos de ellos continúan en una unidad de cuidados intensivos.

Durante la tarde de este 7 de diciembre, se espera que sean entregados los cuerpos de los seis soldados a los familiares que llegaron hasta la sede de Medicina Legal en Cali.

Por otro lado, en diálogo con Noticias RCN, Carlos Ordoñez, jefe de cirugía de trauma y emergencia, señaló que “ayer recibimos 8 soldados heridos, de los cuales se operaron inmediatamente 4 (…) hay 4 en cuidados intensivos y hay dos muy críticos. La mayoría presentaron heridas por explosión, granadas y fusiles, pero todos van a salir adelante”.

El jefe de cirugía también indicó que los uniformados en UCI se encuentran bajo ventilación mecánica.