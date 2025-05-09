Apuñaló a su sobrina de cinco años por vengarse de su hermana en Medellín

En las últimas horas, fue condenado un hombre de 23 años por el delito de tentativa de homicidio agravado, tras atacar con arma blanca a su sobrina de apenas cinco años.

El hecho ocurrió la noche del 31 de julio de 2024 en el barrio Santo Domingo de Medellín. Según la investigación, liderada por una fiscal de la Unidad de Delitos contra la Vida, el tío agredió a la menor en la casa de una tía, lugar donde él residía.

La Fiscalía logró establecer que el ataque en el que la niña recibió cuatro heridas con arma blanca no fue un hecho fortuito; se trató de un acto de venganza familiar.

La venganza por la que un tío iba a asesinar a sobrina de cinco años

De acuerdo con la Fiscalía, el hombre culpaba a la madre de la menor por la pérdida de su mano derecha y decidió atacar a su hija como represalia.

La niña fue auxiliada de inmediato y trasladada a un centro asistencial, donde logró sobrevivir gracias a la atención oportuna de los médicos.

El agresor fue capturado en flagrancia por la Policía Nacional y posteriormente judicializado por el delito de intento de homicidio.

Tío aceptó que pensaba asesinar a sobrina y fue condenado a más de 20 años

Ante las pruebas presentadas por la Fiscalía, el tío decidió aceptar los cargos imputados, lo que permitió que el proceso judicial avanzara y que la sentencia quedara en firme.

Un juez de conocimiento avaló el allanamiento a cargos y le dictó una condena de 24 años y cuatro meses de cárcel. Una de las penas más altas en la región para un delito de tentativa de homicidio contra un menor de edad.