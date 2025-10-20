CANAL RCN
Colombia

Invima alerta sobre venta de condones falsificados: podrían generar embarazos no deseados y la transmisión de enfermedades

Desde el El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos explicaron cómo diferenciarlos de los originales.

Foto: Freepik
Foto: Freepik

Noticias RCN

octubre 20 de 2025
07:42 p. m.
El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) alertó que la salud sexual y reproductiva de los colombianos estaría en riesgo, luego de que condones falsificados de la línea ‘Mutual Sensation’ de ‘Today’ entraran en circulación.

De acuerdo con la entidad, los condones falsificados no pasan por pruebas de control de calidad, esterilidad o resistencia, que garanticen su funcionamiento.

Y, por tanto, el uso de los condones falsificados de esta u otras marcas, puede incrementar los embarazos no deseados; el contagio de enfermedades de transmisión sexual, como el VIH, y reacciones adversas en la piel o mucosa por el uso de materiales desconocidos.

¿Cómo diferenciar los condones originales de los falsificados?

El Invima encontró que el producto original “presenta un diseño limpio, con logo y texto sobre fondo metalizado, letras claras y legibles, sin errores de ortografía y con colores nítidos”, y “así mismo, en el reverso incluye instrucciones de uso completas y advertencias sanitarias, además de la fecha de fabricación y vencimiento correctamente impresas y un único número de lote legible e indeleble que identifica el producto auténtico”.

Mientras, el producto falsificado “muestra diferencias evidentes en colores, calidad y legibilidad de impresión, así como textos desalineados o incompletos. Los textos del reverso son más pequeños y no incluyen las instrucciones completas”.

Pero eso no es todo, “el empaque contiene dos números de lote distintos (180567241 y 24013221) y dos fechas de vencimiento diferentes (12/2023 y 05/2028) en el mismo sobre, lo cual no ocurre en los productos originales. Y se identificó que el número de registro sanitario impreso (2015DM-0000058-R1) no corresponde al producto 'TODAY MUTUAL SENSATION', lo que confirma su condición fraudulenta”.

Foto: Invima
Foto: Invima
¿Qué hacer en caso de comprar condones falsificados?

De acuerdo con el Invima, al comprar condones y notar que fueron falsificados, se recomienda suspender su uso de manera inmediata y, para máxima seguridad, realizarse pruebas.

Desde la entidad, insisten en revisar el empaque, antes de realizar la compra, al igual que su registro sanitario en la web, y, ante cualquier eventualidad, hacer un reporte en el Programa Nacional de Tecnovigilancia del Invima y denunciar el lugar en el que el producto fraudulento es comercializado.

