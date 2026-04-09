Tragedia en geriátrico: un adulto mayor de 84 años asesinó a su compañero de 79 en Cajamarca

Un trágico hecho de violencia entre adultos mayores sacudió al corregimiento de Anaime, municipio de Cajamarca, en el departamento de Tolima, donde un hombre de 84 años asesinó a su compañero de residencia, de 79 años, en un hogar de paso geriátrico.

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Según informaron las autoridades, la víctima, identificada como Mario, era residente permanente del hogar de paso, mientras que el presunto agresor, identificado ocmo José, de 84 años, asistía transitoriamente al establecimiento.

Ambos adultos mayores habrían sostenido una discusión aproximadamente un año atrás, relacionada con una mascota que Mario había adoptado.

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Detalles del asesinato en un hogar geriátrico

El hecho violento se registró el pasado martes en la entrada del hogar geriátrico, ubicado a siete kilómetros del casco urbano de Cajamarca. Las autoridades señalan que ese día ambos hombres iniciaron una discusión que escaló a una agresión física.

Don Mario falleció debido a la gravedad de las heridas recibidas durante el altercado. Tras el incidente, los habitantes del corregimiento de Anaime dieron aviso inmediato a las autoridades.

La Policía del municipio de Cajamarca se desplazó rápidamente al lugar y logró la captura del presunto agresor, quien fue dejado a disposición de la autoridad judicial competente para responder por el homicidio.

Autoridades investigan atroz crimen en un hogar geriátrico en Cajamarca

Este lamentable hecho ha generado preocupación entre los residentes del corregimiento de Anaime, quienes aprovecharon para hacer un llamado a las autoridades locales.

Los habitantes solicitan especialmente a la alcaldía y a la Policía Nacional la instalación de un puesto de policía permanente en la zona, argumentando que la presencia de las autoridades es necesaria para garantizar la seguridad de la comunidad.

El caso se encuentra bajo investigación de las autoridades competentes, quienes trabajan para esclarecer todos los detalles de este hecho de intolerancia que terminó con la vida de un adulto mayor en condición de vulnerabilidad.