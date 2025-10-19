TransMilenio realizará simulacro en Portal 80 el 24 de octubre

TransMilenio anunció que el próximo viernes 24 de octubre, entre las 10:00 a.m. y las 10:45 a.m., el Portal 80 suspenderá temporalmente su operación como parte de un simulacro institucional de seguridad y gestión del riesgo. La actividad se realizará en coordinación con varias entidades distritales y busca fortalecer la capacidad de respuesta ante posibles emergencias.

Durante ese lapso, el acceso de usuarios estará restringido y se interrumpirá la operación de los buses troncales y rutas alimentadoras que ingresan o salen desde el portal. No obstante, el resto de la red de TransMilenio funcionará con normalidad.

Recomendaciones para los usuarios

La entidad recomendó a los pasajeros utilizar las estaciones Quirigua y Carrera 90, o tomar las rutas de TransMiZonal disponibles en el sector. Además, se dispondrá de personal informativo para orientar a los usuarios durante el desarrollo del simulacro.

“La medida hace parte de las acciones de fortalecimiento y preparación que adelantamos en materia de seguridad, prevención y respuesta ante emergencias”, explicó Natalia Tinjacá, Directora Técnica de Seguridad.

Retorno a la normalidad tras el simulacro

Jaime Monroy, director de BRT, invitó a los ciudadanos a planear sus desplazamientos con anticipación: “Durante 45 minutos (entre 10:00 a.m. y 10:45 a.m.) el Portal 80 no prestará servicio al público. Una vez finalice la jornada, la operación del portal se restablecerá de manera habitual”.

TransMilenio enfatizó que la actividad se desarrollará bajo control institucional y en condiciones seguras, sin representar ningún riesgo para los usuarios, el personal operativo ni la comunidad aledaña al Portal 80.