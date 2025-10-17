CANAL RCN
Colombia

MinDefensa califica como “intento de homicidio” ataque con flechas a policías en disturbios en Bogotá

El ministro Sánchez advirtió que el Estado colombiano “no tolera ni tolerará estos ataques contra nuestros miembros de la Fuerza Pública”.

Foto: Archivo Noticias RCN

Noticias RCN

octubre 17 de 2025
08:47 p. m.
Tras los graves enfrentamientos registrados este viernes en la calle 26 con carrera 43, en inmediaciones de la embajada de Estados Unidos y la Universidad Nacional, el ministro de Defensa, Pedro Arnulfo Sánchez, se pronunció con contundencia sobre los hechos que dejaron cuatro policías heridos, uno de ellos con una flecha incrustada en la mano.

“Esto no es manifestación. Es intento de homicidio”, afirmó el jefe de la cartera, en referencia a los ataques perpetrados por encapuchados de la guardia indígena que lanzaron flechas, papas bomba y objetos contundentes contra los uniformados.

MinDefensa: atacar a la Policía es atacar al Estado

Sánchez advirtió que el Estado colombiano “no tolera ni tolerará estos ataques contra nuestros miembros de la Fuerza Pública” y señaló que quien agrede a un soldado o policía “está atacando a una institución, está atacando al Estado”.

En ese sentido, aseguró que los responsables materiales e intelectuales de los hechos violentos serán capturados y llevados ante la justicia. Las declaraciones se dan en medio de una jornada marcada por la tensión y el colapso en la movilidad de la capital.

TransMilenio retoma operación en la calle 26 tras disturbios, pero advierte demoras

A las 7:17 p. m., TransMilenio informó que las rutas del componente zonal en la Troncal Calle 26 retomaron su recorrido habitual, luego de los disturbios registrados en la tarde de este viernes en inmediaciones de la embajada de Estados Unidos y la Universidad Nacional.

Aunque el servicio ya está en operación, se advierte que podrían presentarse tiempos de espera más altos de lo normal mientras se ajustan las frecuencias. La empresa hizo un llamado especial a los usuarios para que no transiten por las vías, utilicen los accesos autorizados a las estaciones habilitadas y prioricen su seguridad. La normalización total del servicio dependerá de que las vías permanezcan despejadas.

