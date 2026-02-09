Tres hermanos fueron asesinados a sangre fría en Marquetalia, Caldas: lo que se sabe

Una masacre sacudió el oriente del departamento de Caldas el pasado domingo 8 de febrero, cuando tres hermanos fueron asesinados en la vereda Cúcuta del municipio de Marquetalia.

La masacre llevó a un consejo de seguridad en la gobernación para analizar la situación y dar con los responsables del crimen.

Las autoridades no han revelado hasta el momento la identidad de las víctimas ni detalles sobre posibles móviles del crimen, mientras avanzan las investigaciones para esclarecer los hechos.

Detalles de la masacre en la que fueron asesinados tres hermanos

De acuerdo con las autoridades, las tres víctimas fueron sacadas por la fuerza de su vivienda durante la tarde del domingo.

Los hermanos fueron llevados hasta las inmediaciones del río Guarinó, en la zona limítrofe entre los departamentos de Caldas y Tolima, donde fueron ultimados.

"Se presentan estos hechos, estas personas salen, los sacan de su casa y los ultiman allí en el río Guarinó, entre límites entre el departamento de Tolima y el departamento de Caldas”, indicó el coronel Alex Durán, comandante de la Policía de Caldas.

Consejo de seguridad por la masacre de tres hermanos

El consejo de seguridad convocado en la gobernación de Caldas reunió a autoridades civiles, militares y de policía con el objetivo de coordinar acciones que permitan capturar a los responsables de la masacre.

Durante la reunión se analizaron las circunstancias del crimen, los antecedentes de violencia en la zona y las estrategias de seguridad necesarias para prevenir nuevos hechos violentos en el departamento.

La comunidad de Marquetalia y la vereda Cúcuta permanecen consternadas por el asesinato de los tres hermanos. Habitantes de la zona expresaron su preocupación por la seguridad en el sector rural y solicitaron mayor presencia de las autoridades para garantizar la protección de la población civil.

Los equipos forenses trabajan en la recolección de evidencias en el lugar donde fueron hallados los cuerpos, mientras que las autoridades realizan operativos de búsqueda en la región para localizar a los presuntos responsables del triple homicidio.