Tres personas fueron asesinadas al interior de una vivienda que habían allanado en Buga

La tranquilidad de los habitantes del barrio Alto Bonito, en el municipio de Buga, se vio interrumpida la noche del domingo 10 de agosto, cuando hombres armados ingresaron a una vivienda que, días antes, había sido allanada en busca de estupefacientes; y abrieron fuego en contra de varias personas.

De acuerdo con la Policía del departamento del Valle, Argénix Barajas Gutiérrez, de 65 años; su hermana Soraida Barajas Gutiérrez, de 40, y Jonathan Burgos Arboleda, de 19, perdieron la vida; mientras, otras tres personas de 20, 19 y 17 años resultaron heridas.

Policías se toparon con uno de los implicados al llegar al sector:

Tan pronto como escucharon sobre los disparos, uniformados de la Policía departamental se presentaron en la vivienda, topándose con un hombre en moto que se daba a la fuga en ese momento.

Así lo dio a conocer el coronel Pedro Pablo Astaiza, subcomandante del Departamento de Policía Valle: “El homicidio múltiple con arma de fuego se presentó al interior de una vivienda. En la reacción policial se inicia una persecución, donde los policías logran incautar la motocicleta en que se movilizaban los delincuentes”.

La persecución los condujo a un área boscosa en la que, al ver que era alcanzado, el sospechoso dejó su vehículo en la carretera y continuó a pie. De ahí que las autoridades invitaran a quienes tengan información del caso a compartirla a través de su línea de atención:

“La Policía Nacional invita a la comunidad a brindar información que permita dar con la captura de los responsables de este hecho a la línea contra el crimen 314 358 7212″.

Esta es la masacre número 45 del año:

La del barrio Alto Bonito en el municipio de Buga es la masacre número 45 del año, de acuerdo con el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (NDEPAZ), que advirtió sobre los hechos de violencia en la zona y recordó que el Frente 57 Yair Bermúdez, el Frente Adán Izquierdo del Bloque Central Isaías Pardo y bandas de la delincuencia común ejercen presencia en la zona:

“La Defensoría del Pueblo ha emitido una alerta temprana en la que señala que como consecuencia del recrudecimiento del conflicto armado y la violencia a raíz de las acciones de expansión, avance y disputa de los grupos armados que hacen presencia en la zona, se espera el incremento de homicidios selectivos individuales, desapariciones forzadas y masacres, desplazamientos forzados individuales y masivos, confinamientos, restricciones a la movilidad, enfrentamientos con interposición de población, entre otras acciones que implican graves afectaciones contra la vida e integridad física de la población en medio de las hostilidades y afectaciones a sus bienes y medios de subsistencia”.