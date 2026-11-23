El Tribunal de Barranquilla dejó firme la prueba clave para llevar a juicio a Nicolás Petro Burgos, hijo del expresidente Gustavo Petro.

RELACIONADO Nicolás Petro no aceptó ninguno de los cargos de su nueva imputación

La prueba en cuestión es el celular de Day Vásquez, exesposa de Petro Burgos, el cual no fue excluido en el proceso. El caso corresponde a los señalamientos contra el hijo del exmandatario por presunto lavado de activos y enriquecimiento ilícito de servidor público.

¿De qué acusan a Nicolás Petro?

Hay que remontarse al periodo del 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2023, tiempo en el cual Petro Burgos fue diputado de la Asamblea Departamental del Atlántico.

Fue entonces cuando en 2022, supuestamente, tuvo un incremento patrimonial sin justificación que no coincidía con los ingresos que recibía como diputado. Lo que llamó la atención es que, al comparar con los años previos, hubo gastos e inversiones que superaban bastante sus registros financieros habituales.

Se sospecha, entonces, que habría recibido dinero de Samuel Santander Lopesierra, Máximo Noguera, Gabriel Hilsaca Acosta, Pedro Flórez, Óscar Camacho, Camilo Burgos y Jorge Robayo, entre otras personas. Esto, entre mayo de 2021 y diciembre del año siguiente.

La prueba clave: el celular de Day Vásquez

Los recursos presuntamente tuvieron como fin la adquisición principalmente de inmuebles, de los cuales varios fueron registrados a nombre de otras personas. Por estos hechos, a Petro Burgos lo acusaron formalmente entre 2023 y 2024.

RELACIONADO Nicolás Petro será imputado por otros dos delitos y la Fiscalía solicitará medida de aseguramiento

Con el paso de los meses, en las audiencias hubo objeciones y demás decisiones que han llevado a prolongar el caso. La defensa del hijo del expresidente, por ejemplo, pidió que se excluyera la declaración de quien es, quizás, la testigo más importante, Daysuris Vásquez; así como de la evidencia en su celular de alta gama.

La defensa se basó en el derecho a la intimidad y la autenticidad del material que se encuentra en el dispositivo. Al final, el Tribunal de Barranquilla dejó en firme esta prueba, con la que se espera que Petro Burgos sea llevado a juicio.