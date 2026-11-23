La senadora del Pacto Histórico Deisy Johana Osorio vuelve a estar en el centro de los cuestionamientos públicos tras conocerse detalles sobre los soportes de experiencia laboral que presentó para acceder a contratos estatales.

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La controversia no solo involucra su formación académica, sino que también conduce al nombre de su esposo, Félix Humberto Rosanía, exfuncionario de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) en La Guajira y vinculado al programa de ollas comunitarias durante la administración de Olmedo López.

La situación se conoce en medio de las investigaciones y controversias que han rodeado a algunos congresistas del Pacto Histórico por presuntas irregularidades relacionadas con títulos académicos y experiencias laborales acreditadas para acceder a cargos o contratos públicos tras conocerse la presunta falsificación de los títulos de la representante Luz Verónica Estrada.

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Según reveló Noticias RCN, Osorio ha explicado que cursó los diez semestres de Contaduría Pública en la Fundación Universitaria San José, pero que aún no ha obtenido el título profesional debido a que aplazó en dos oportunidades las pruebas Saber Pro. La institución educativa ha estado en el foco de la opinión pública por otros casos relacionados con cuestionamientos sobre acreditaciones académicas, entre ellos el de Juliana Guerrero.

La experiencia laboral que certificó una empresa dirigida por su esposo

Aunque la senadora reconoce que no se ha graduado como contadora pública, esto no le impidió celebrar varios contratos con entidades estatales entre 2024 y 2025, cada uno cercano a los 20 millones de pesos.

Sin embargo, uno de los aspectos que más interrogantes ha despertado es la documentación aportada para acreditar experiencia laboral. De acuerdo con la investigación periodística, entre los soportes presentados figura una certificación de una empresa donde Osorio habría ejercido como gerente administrativa.

Lo llamativo del caso es que el gerente general de esa misma compañía sería Félix Humberto Rosanía Aguirre, esposo de la congresista. En consecuencia, parte de la experiencia laboral utilizada para respaldar los requisitos de contratación provendría de una empresa dirigida por su pareja, situación que ha generado preguntas sobre los procesos de verificación realizados por las entidades contratantes.

El hilo que conduce al escándalo de las ollas comunitarias de la UNGRD

Los cuestionamientos no terminan en la experiencia laboral. La investigación también señala que Rosanía ocupó un cargo directivo de la UNGRD en La Guajira durante la gestión de Olmedo López y tuvo participación en la coordinación del programa de ollas comunitarias en ese departamento.

Su nombre ha aparecido previamente en denuncias y reclamos relacionados con presuntas irregularidades en la ejecución de dicho programa, uno de los componentes que posteriormente quedaron bajo la sombra del escándalo de corrupción que sacudió a la UNGRD y que involucra a figuras como Olmedo López y Sneyder Pinilla.

Diversas fuentes consultadas por Noticias RCN señalaron además la cercanía de Rosanía con ambos exfuncionarios. Incluso, en registros públicos relacionados con la implementación de las ollas comunitarias en La Guajira aparece mencionado como uno de los responsables de coordinar esa estrategia en el territorio.

Aunque hasta ahora no existe una decisión judicial que determine responsabilidades de la senadora Osorio o de su esposo, el caso plantea nuevos interrogantes sobre la manera en que se acreditó la experiencia laboral de la congresista y sobre los vínculos que rodean a una de las redes de contratistas y funcionarios que operó en medio del escándalo de la UNGRD.

Las preguntas que permanecen abiertas son quién verificó la experiencia presentada por la legisladora, qué papel desempeñó Rosanía en la expedición de dichas certificaciones y si existe alguna relación entre estos hechos y los cuestionamientos que durante los últimos meses han surgido alrededor del manejo de recursos públicos en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo.