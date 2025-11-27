Fiscalía abre dos líneas de investigación sobre la campaña Petro Presidente y su exgerente Ricardo Roa

La fiscal general Luz Adriana Camargo anunció este jueves que el ente acusador avanza en dos líneas de investigación relacionadas con la campaña presidencial de Gustavo Petro en 2022 y con el entonces gerente de esa campaña, hoy presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa.

"Hemos avanzado en punto a lo que tiene que ver con alguna serie de actuaciones del director de Ecopetrol en el ejercicio de de de su de su cargo y tenemos la otra línea investigación que tiene que ver es específicamente con dos temas, con violación de topes electorales y con el posible ingreso de dineros provenientes de organizaciones al margen de la ley", señaló Camargo en su declaración.

CNE sancionó la campaña de Petro Presidente

El anuncio se produce tras la decisión del Consejo Nacional Electoral (CNE), que este 27 de noviembre sancionó administrativamente a la campaña Petro Presidente por violación de topes electorales y financiación prohibida.

Con una votación de 6-3, la Sala Plena del CNE aprobó la ponencia sancionatoria presentada por los magistrados Altus Baquero, Alfonso Campo, Maritza Martínez, Benjamín Ortiz, Álvaro Prada y el conjuez Majer Abushihab. En contra votaron los magistrados Cristian Quiroz, Fabiola Márquez y el conjuez Jorge I. Acuña.

Las sanciones recaen sobre tres integrantes de la campaña: Ricardo Roa, gerente y actual presidente de Ecopetrol; la tesorera Lucy Mogollón; y la auditora Mary Lucy Soto. Asimismo, los partidos Colombia Humana y Unión Patriótica fueron incluidos en la decisión.

Comisión de Acusación será la encargada de investigar al presidente Petro por su fuero

Cabe resaltar que el presidente Gustavo Petro no figura en la resolución del CNE, dado que el organismo carece de competencia para investigarlo por su condición de jefe de Estado. En su caso, la responsabilidad recae en la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes, instancia encargada de adelantar las investigaciones y definir eventuales sanciones contra el mandatario.