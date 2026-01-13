Turista estadounidense murió ahogado en las Islas del Rosario: ¿qué se sabe?

En las Islas del Rosario, en Cartagena, un ciudadano estadounidense murió por inmersión en uno de los sectores más visitados del archipiélago.

De acuerdo con el reporte, la víctima fue identificada como Timothy Sean Papp, de 64 años, quien habría fallecido por ahogamiento en el lugar conocido como la piscina natural.

RELACIONADO Madre cargó el cadáver de su hija asesinada y lo llevó en mototaxi tras esperar por horas a las autoridades

Las autoridades confirmaron que el turista había llegado hace pocos días a la ciudad junto a su hija y se encontraba hospedado en un hotel de la zona.

¿Qué se sabe del turista estadounidense que murió ahogado en las Islas del Rosario?

Según la información entregada por las autoridades, el ciudadano norteamericano se encontraba disfrutando de un baño en el mar cuando, presuntamente, presentó problemas de salud.

En ese momento se produjo la emergencia que terminó con su muerte por inmersión.

El general Yecid Peña, comandante de la Policía Metropolitana de Cartagena, explicó que hasta ahora la información recopilada corresponde a la versión de la persona que acompañaba al turista, identificada como su hija.

Hasta el momento lo que se ha podido recolectar es la versión de quien lo acompañaba, que se identificó como su hija, el ciudadano extranjero, efectivamente de nacionalidad norteamericana, y esta joven manifestó que su padre en un momento en el trayecto que estaba realizando en el mar, el señor, por su propia voluntad, se lanzó. Se investiga, la Policía Nacional realiza los actos urgentes y en este momento se está en proceso de toda la averiguación de qué fue lo que sucedió y la validación con las personas que tripulaban esta motonave.

Tras el incidente, se realizaron maniobras de reanimación, pero estas no lograron salvarle la vida al turista.

¿Qué pasó con el cuerpo del turista que murió en las Islas del Rosario?

En cuanto a su cuerpo, este fue trasladado en una embarcación hasta la ciudad de Cartagena, donde se continuó con el procedimiento legal correspondiente.

Las autoridades indicaron que, por ahora, no se ha podido profundizar más en la investigación debido a que el caso se encuentra en etapa de actos urgentes y a la espera de los resultados forenses.

No se ha podido profundizar más, primero por el dolor de la familia y segundo, porque aún está en actos urgentes a la espera de que Medicina Legal determine la causa real de la muerte.

Finalmente, desde la administración distrital, el alcalde de Cartagena lamentó el fallecimiento del ciudadano estadounidense, expresó su solidaridad con la familia y pidió celeridad en el proceso, con el fin de que el cuerpo pueda ser repatriado lo antes posible.