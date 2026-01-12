Único médico en Filo Gringo abandonó el corregimiento tras los ataques entre grupos armados

La violencia en Catatumbo obligó al único médico del corregimiento de Filo Gringo a abandonar su misión humanitaria después de diez meses de servicio en medio de constantes enfrentamientos entre grupos armados. José Ortiz Gómez prestaba atención médica a una comunidad ahora desplazada por completo tras la escalada del conflicto.

Único médico en Filo Gringo abandona el corregimiento

El doctor Ortiz describió cómo la situación se tornó insostenible cuando los enfrentamientos entre las Farc y el ELN se trasladaron directamente a las calles del corregimiento.

"Sonó un artefacto muy fuerte donde despertó todo el corregimiento. Nos dimos cuenta que había un problema de grupos irregulares, tal vez que estaban en conflicto", relató el médico sobre los primeros momentos críticos.

Durante su estadía, el profesional de la salud enfrentó condiciones extremas que limitaron severamente su capacidad de atención. El traqueteo de fusiles, explosivos lanzados por drones y bombas que estallaban sin previo aviso se convirtieron en parte de la cotidianidad.

"Yo estaba dentro de mi unidad médica muy encerrado, pero sí lograba ver, por unos vidrios, a personas del conflicto, personas irregulares disparándose y también con drones", afirmó.

Las víctimas infantiles fueron particularmente afectadas por la imposibilidad de recibir atención médica oportuna.

"Un niñito de 10 años le alcanzaron unas esquirlas y unas viviendas que quedaron totalmente destruidas", recordó Ortiz.

Los niños heridos no podían ser trasladados a tiempo a la unidad médica debido a que salir a la calle en medio de los enfrentamientos representaba un peligro mortal.

La guerra desatada entre los dos grupos armados ilegales en las calles de Filo Gringo terminó por limitar completamente la misión médica. El doctor Ortiz se vio forzado a permanecer confinado en su unidad de salud, incapaz de brindar atención a quienes la necesitaban urgentemente.

Finalmente, el médico tuvo que evacuar el corregimiento aprovechando un momento preciso en el que las condiciones lo permitieron. Su salida coincidió con la de los últimos habitantes de Filo Gringo, marcando el abandono total de la comunidad ante la intensificación del conflicto armado en la región del Catatumbo.

Crisis humanitaria en el Catatumbo

A un año del recrudecimiento de la violencia en el Catatumbo, cifras oficiales contabilizan 183 núcleos familiares desplazados que equivalen a 1.126 personas, entre ellas 217 niños. Según Luis Fernando Niño, alto comisionado para la paz en el Norte de Santander, este complicado panorama arrastra consigo problemas estructurales que incluso no han sido resueltos durante décadas.

“Han fallado muchas cosas, primero más de 50 años de abandono estatal, de tierras, de vías, de infraestructura eléctrica, infraestructura en acueductos, en educación, etcétera”, afirmó.

Así mismo, hizo énfasis en el incremento del narcotráfico en esta zona y las “acciones intermitentes” por parte del Estado.

“No hay una continuidad de presencia, no hay una continuidad de un programa al largo aliento. Han pasado más de 8 o 10 gobiernos, cada uno con una fórmula estratégica para transformar el Catatumbo y no lo hemos logrado”.