SENA abrió más de 27.000 cupos para estudiar gratis: programas y cómo inscribirse

El Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) abrió una nueva oportunidad para quienes desean fortalecer su perfil laboral sin salir de casa.

Desde este 21 de julio y hasta el próximo 24 de julio estará habilitada la tercera convocatoria de formación virtual de 2026, que ofrece más de 27.000 cupos gratuitos en cerca de 45 programas técnicos y tecnológicos.

La entidad explicó que esta oferta busca brindar mayores oportunidades de empleo, emprendimiento y crecimiento profesional a personas de todo el país, gracias a una modalidad 100 % virtual que permite estudiar desde cualquier lugar con acceso a internet.

Según informó el SENA, "la Tercera Convocatoria

Virtual SENA 2026 abre inscripciones del 21 al 24 de julio de 2026. Es su próxima oportunidad para acceder a formación técnica y tecnológica completamente gratuita en modalidad 100 % virtual desde cualquier lugar del país".

¿Qué programas ofrece el SENA en esta convocatoria virtual?

Los aspirantes podrán elegir entre programas de alta demanda en el mercado laboral. En el nivel tecnológico se destacan carreras como Análisis y Desarrollo de Software, Animación 3D, Desarrollo de Videojuegos y Entornos Interactivos, Gestión Contable y de Información Financiera y Coordinación de Procesos Logísticos.

Por su parte, la oferta técnica incluye programas como Programación de Software, Asesoría Comercial, Operaciones de Comercio Exterior, Patronaje Industrial de Prendas de Vestir y Control de Calidad en Confección Industrial, entre otros.

Fechas y requisitos para inscribirse al SENA

Las inscripciones estarán abiertas únicamente entre el 21 y el 24 de julio. Después de este periodo, el proceso continuará con las pruebas de selección, programadas para los días 28 y 29 de julio.

Los resultados y la lista de aspirantes admitidos se publicarán el 10 de agosto, de acuerdo con el cronograma oficial.

El SENA recordó que todo el proceso debe realizarse exclusivamente a través de su portal oficial y que no requiere intermediarios ni pagos, ya que la inscripción es completamente gratuita.

En cuanto a los requisitos, para ingresar a un programa técnico basta con tener mínimo 14 años de edad, sin necesidad de ser bachiller. En cambio, quienes aspiren a un tecnólogo deberán haber culminado la educación media y presentar los resultados de las pruebas Saber 11.