CANAL RCN
Economía

SENA abrió más de 27.000 cupos para estudiar gratis: programas y cómo inscribirse

El SENA abrió una convocatoria virtual con más de 27.000 cupos gratuitos. Revise los programas disponibles, las fechas de inscripción y los requisitos para aplicar.

SENA abrió más de 27.000 cupos para estudiar gratis: programas y cómo inscribirse
FOTO: Sena

Noticias RCN

julio 22 de 2026
11:35 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

El Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) abrió una nueva oportunidad para quienes desean fortalecer su perfil laboral sin salir de casa.

SENA abre inscripciones para cursos gratis de inglés virtual: así puede registrarse en julio
RELACIONADO

SENA abre inscripciones para cursos gratis de inglés virtual: así puede registrarse en julio

Desde este 21 de julio y hasta el próximo 24 de julio estará habilitada la tercera convocatoria de formación virtual de 2026, que ofrece más de 27.000 cupos gratuitos en cerca de 45 programas técnicos y tecnológicos.

La entidad explicó que esta oferta busca brindar mayores oportunidades de empleo, emprendimiento y crecimiento profesional a personas de todo el país, gracias a una modalidad 100 % virtual que permite estudiar desde cualquier lugar con acceso a internet.

Según informó el SENA, "la Tercera Convocatoria

Virtual SENA 2026 abre inscripciones del 21 al 24 de julio de 2026. Es su próxima oportunidad para acceder a formación técnica y tecnológica completamente gratuita en modalidad 100 % virtual desde cualquier lugar del país".

¿Qué programas ofrece el SENA en esta convocatoria virtual?

Los aspirantes podrán elegir entre programas de alta demanda en el mercado laboral. En el nivel tecnológico se destacan carreras como Análisis y Desarrollo de Software, Animación 3D, Desarrollo de Videojuegos y Entornos Interactivos, Gestión Contable y de Información Financiera y Coordinación de Procesos Logísticos.

SENA abrió inscripciones para cursos gratuitos de inglés: así puede estudiar de forma virtual con certificado
RELACIONADO

SENA abrió inscripciones para cursos gratuitos de inglés: así puede estudiar de forma virtual con certificado

Por su parte, la oferta técnica incluye programas como Programación de Software, Asesoría Comercial, Operaciones de Comercio Exterior, Patronaje Industrial de Prendas de Vestir y Control de Calidad en Confección Industrial, entre otros.

Fechas y requisitos para inscribirse al SENA

Las inscripciones estarán abiertas únicamente entre el 21 y el 24 de julio. Después de este periodo, el proceso continuará con las pruebas de selección, programadas para los días 28 y 29 de julio.

Pilas, motociclistas: alcaldía anuncia curso gratis de conducción en Bogotá
RELACIONADO

Pilas, motociclistas: alcaldía anuncia curso gratis de conducción en Bogotá

Los resultados y la lista de aspirantes admitidos se publicarán el 10 de agosto, de acuerdo con el cronograma oficial.

El SENA recordó que todo el proceso debe realizarse exclusivamente a través de su portal oficial y que no requiere intermediarios ni pagos, ya que la inscripción es completamente gratuita.

En cuanto a los requisitos, para ingresar a un programa técnico basta con tener mínimo 14 años de edad, sin necesidad de ser bachiller. En cambio, quienes aspiren a un tecnólogo deberán haber culminado la educación media y presentar los resultados de las pruebas Saber 11.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Dólar

Dólar en Colombia sigue cayendo y hoy alcanza un precio que no se veía desde 2019

Bogotá

Las localidades donde más roban celulares en Bogotá: preocupa cifra de más de 14.000 casos

Inteligencia Artificial

David Vélez, fundador de Nubank, se unió a la junta directiva de OpenAI

Otras Noticias

Nicolás Maduro

¿Nicolás Maduro podría ser condenado a cadena perpetua? Esto se sabe

Juicio contra Nicolás Maduro toma rumbo: la Fiscalía ya fijó una fecha clave.

Shakira

La millonada que habría costado el polémico outfit que Shakira usó para la final del Mundial 2026

La barranquillera ha generado un amplio debate en redes sociales tras la elección del vestuario que utilizó al finalizar la jornada.

Transmilenio

Cierre en estación Avenida Jiménez de Transmilenio por obras del Metro de Bogotá: ojo a los cambios

Republica Demócrata del Congo

La OMS alerta por el avance del ébola tras superar las 1.000 muertes en África

Fútbol

Jugador de Argentina se despidió de la selección tras la final del Mundial 2026