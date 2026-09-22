Estafador suplanta al senador Antonio Correa y ya habría engañado a congresistas y alcaldes

Un presunto estafador que se hace pasar por el senador del Partido de la U, Antonio Correa, estaría operando en distintas regiones del país mediante sofisticadas estrategias de suplantación de identidad que incluyen el uso de su fotografía, conversaciones por mensajería instantánea e incluso llamadas telefónicas con una voz que imita la del congresista gracias a herramientas de inteligencia artificial.

La modalidad ha encendido las alarmas entre dirigentes políticos y autoridades locales, luego de que varias víctimas confirmaran haber sido contactadas por el falso senador para solicitar dinero bajo diferentes pretextos.

Según testimonios conocidos por este medio, el supuesto Correa envía hojas de vida recomendadas a otros congresistas y posteriormente les indica que les dará instrucciones para supuestos trámites.

En algunos casos, incluso realiza llamadas telefónicas de varios minutos para generar confianza. La situación resulta especialmente preocupante porque, de acuerdo con las denuncias, los delincuentes habrían llegado a recrear la voz del verdadero senador mediante inteligencia artificial.

Fuentes consultadas señalaron que entre las víctimas de la estafa figuran senadores, exsenadores, representantes a la Cámara y exrepresentantes, algunos de los cuales habrían entregado dinero creyendo que se trataba del legislador.

RELACIONADO Gustavo Petro y Claudia López sellan alianza política de cara a elecciones regionales de 2027

Alcaldes también fueron blanco de la estafa

El alcance de la modalidad fraudulenta también habría llegado a mandatarios locales. Uno de los casos más recientes involucró al alcalde de Pereira, quien recibió una comunicación en la que le aseguraban que el senador Antonio Correa gestionaría ayudas para los damnificados de una emergencia y que únicamente era necesario consignar recursos para cubrir los costos de transporte.

Sin embargo, el mandatario sospechó de la información y decidió verificarla a través de contactos políticos en Bogotá, logrando evitar ser víctima del engaño.

Distinta suerte habría corrido el alcalde de Dosquebradas, Risaralda, quien, según la denuncia conocida, consignó 6,4 millones de pesos al supuesto congresista para la contratación de un camión que transportaría ayudas humanitarias.

Las autoridades y las víctimas han advertido sobre uno de los números telefónicos presuntamente utilizados por el estafador: 313 838 9209.

Senador denunció el caso ante la Fiscalía

Consultado sobre la situación, el verdadero senador Antonio Correa aseguró que hace varias semanas interpuso una denuncia ante la Fiscalía General de la Nación tras detectar que personas inescrupulosas estaban utilizando su identidad para cometer estafas.

RELACIONADO Estos son los ministros más populares del Gobierno de la Espriella tras un mes de su administración

Según explicó, ha insistido en que se adelanten investigaciones para identificar y judicializar al responsable, además de solicitar el bloqueo de los números telefónicos utilizados en la modalidad fraudulenta. No obstante, manifestó su preocupación porque, pese a las denuncias, los engaños continuarían cobrando nuevas víctimas.

Mientras avanzan las investigaciones, el caso vuelve a poner sobre la mesa los riesgos del uso de nuevas tecnologías para la suplantación de identidad y la necesidad de verificar cualquier solicitud de dinero, incluso cuando aparentemente provenga de figuras públicas o funcionarios de alto perfil.

Por otra parte, en medio de la discusión que se desarrolla en el Congreso sobre los recursos destinados a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), fuentes políticas señalaron que el presidente de esa corporación, el magistrado Alejandro Ramelli, habría sostenido contactos con varios congresistas para exponer la importancia de mantener la financiación de la entidad.

Según las mismas versiones, algunos embajadores también han participado en conversaciones relacionadas con los tiempos de funcionamiento y emisión de fallos en jurisdicciones especiales alrededor del mundo, un debate que continúa abierto en el Legislativo.