Ola de homicidios en Soacha: Fiscalía descubre grupo delincuencial detrás de los crímenes

El municipio de Soacha se ha visto afectado por una contundente ola de homicidios y el tráfico de estupefacientes que, según las autoridades, se estaría presentando en una de las comunas del sector.

Cae grupo delincuencial detrás de los crímenes en Soacha

Según el más reciente comunicado de la Fiscalía General de la Nación, se logró la judicialización de 12 integrantes del grupo delincuencial conocido como ‘Los vida nueva’, quienes estarían asociados con los crímenes de seis personas y el tráfico local de estupefacientes que se estaría presentando en la comuna 2 del municipio.

Dentro de los capturados se encuentra alias Cachaco, cabecilla de la organización delincuencial y señalado responsable de ordenar los hechos desde un lugar de reclusión. Así mismo, se llevó a cabo la judicialización de otros 12 presuntos integrantes, entre ellos a dos señalados cabecillas identificados como Esteban Mauricio Romero Benavides, alias El Gato.

Estos hombres serían los encargados de suministrar armas y ordenar los diferentes homicidios perpetrados por el control de la venta de estupefacientes y actividades ilícitas que se habrían cometido desde octubre de 2024. Así mismo, habrían instrumentalizado a menores de edad para el transporte, distribución y vigilancia del expendio de alucinógenos en dicha comuna.

Otros de los judicializados son Jorge Antonio Ramírez López, Jhoan Sebastián Gaitán Castro, Andrés Felipe Cante Martínez, Lubin Andrés Rodríguez Lombana, Gerardo Palacios Molina, Joan Sebastián Ramírez Correal, Carlos Mario Polo Medina, Sebastián de la Hoz Díaz, José Israel Ordoñez Durán y Jhon Edixon López, quienes también habrían cumplido roles de expendedores y sicarios.

Más detalles del operativo de captura

Los presuntos integrantes de dicho grupo delincuencial fueron capturados por medio de diligencias de allanamiento y registros en el municipio de Soacha. Según las autoridades, en estos operativos también se incautaron cuatro armas de fuego, 24 cartuchos calibre 38, kilo y medio de base de coca, 739 cápsulas de bazuco, cinco celulares y un vehículo.

Un fiscal los imputó, de acuerdo con su responsabilidad individual, delitos como homicidio agravado, homicidio en grado de tentativa, concierto para delinquir; fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones, fabricación, tráfico, porte de estupefacientes y uso de menores de edad para la comisión de delitos.

No obstante, los procesados no aceptaron los cargos. Por esto, a disposición de un juez de control de garantías, les fue impuesta medida de aseguramiento en centro carcelario.